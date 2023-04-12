台海浮屍潮最新數據曝！14越南人偷渡成冤魂　4女找嘸遺體

記者張君豪、黃資真／台北報導

台灣外海自今年2月27日起出現「浮屍潮」，多具不明身分的浮屍離奇在類似時間、不同地點被發現，引發外界議論，至今已累計25具，其中10人經調查後確認身分是越南偷渡客。而該偷渡團共14人，但仍有4名女子失蹤，恐已葬身大海。

▲台灣外海將近2個月內一共出現25具浮屍。（圖／記者張君豪翻攝，下同）



刑事局說明，從2月18日至4月11日止將近2個月，一共發現25具海上浮屍，已確認身分者計24人，其中14名為本國籍為輕生、意外落水死亡，10名為越南籍，另有1具遺體身分正比對中。

其中，10具越南籍遺體（8男2女）確定為原訂於2月中旬搭船來台打工的14人偷渡團，不過尚有4名越南籍女子遺體未尋獲，恐怕仍在海上漂流，或是沉入海底，無法入土為安。

初步了解，1人偷渡需要30萬，但14人集資了100萬租下俗稱「黑金剛」的小型快艇決定偷渡，可省去人蛇集團、船老大的層層剝削外，也不怕發生糾紛反遭舉報，甚至慘遭海上丟包；一群人先從越南邊境偷渡到中國大陸廣西省，之後再搭乘交通工具穿州過省抵達福建沿海，14人勉強擠上快艇便駛離福建沿海，企圖直闖台灣海峽偷渡來台，半路上恐發生船難，14人離奇失蹤。