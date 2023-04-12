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台南89球棒隊一早出任務！1車慘被砸爛　警曝「猴子互打」真相

▲有網友12日上午在臉書社群PO文指出：「現煮息，安平健康三街和府平路口，一大早8+9，2台車砸1台車，棒球棒還在現場」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲有網友在臉書社群PO文指出安平健康三街和府平路口，一大早8+9，2台車砸1台車，棒球棒還在現場。（圖／翻攝臉書台南大小事，下同）

記者林悅／台南報導

有網友12日上午在臉書社群PO文指出：「現煮息，安平健康三街和府平路口，一大早8+9，2台車砸1台車，棒球棒還在現場」，引起網友熱議，市警四分局指出，警方據報前往查處，雙方當事人係熟識，因口角引衝突，雖被害人表示不追究，警方將釐清案情，並追究相關不法行為。

▲有網友12日上午在臉書社群PO文指出：「現煮息，安平健康三街和府平路口，一大早8+9，2台車砸1台車，棒球棒還在現場」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局偵查隊長李政憲指出，砸車案雖被害人不追究，但警方將釐清案情，追究相關不法行為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局偵查隊長隊長李政憲指出，12日清晨6時52分接獲民眾報案稱，安平區健康三街發生車輛遭毀損案件，警方馬上派員查處，初步了解，本案雙方係熟識，因口角產生嫌隙，雖然被害人表示不追究，但四分局仍勿枉勿縱，將全力偵辦，釐清案情，並追究相關不法行為。

此PO文引起網友熱議，網友指出：「棒球國家隊，就缺這種人才，怎不徵召」、「沒事沒事，經典賽才剛落幕就在為下屆資格賽做準備非常棒」、「89的腦袋除了球棒就是肉棒」、「逞兇鬥狠不了時！」、「棒球季來囉」、「 要看趕緊來，猴子有什麼好拍」、「這是個適合人們嘴炮、幹架、貪污、黑金，悠然過日子的好地方」…，顯示民眾對暴力行為多感反感。

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