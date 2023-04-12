夫妻停紅綠燈吵架「妻遭勒頸」　3男拖下車壓制！他竟偷機車落跑

記者唐詠絮／彰化報導

埔心鄉昨天發生一起路口拉扯的驚險事件！胡女開車載著謝姓丈夫到彰化基督教醫院門診，返程行經中山路停等紅綠時發生爭吵，謝疑似用手緊勒住胡的脖子，被一旁的民眾目睹，遂向前勸阻將他從車內拉出壓制在地，但謝再趁機騎民眾的機車揚長而去，警方在明聖路一段發現謝男已經情緒失控，將他送往醫院強制就醫。

▲埔心有夫妻停紅綠燈吵架被路人架離。（圖／翻攝自彰化踢爆網，以下同）

這起事件發生在昨日下午14時37分許，彰化埔心派出所據報，有男女吵架情事，經查被害人胡女下午2點開載謝姓丈夫前往員林基督教醫院門診，回程因故發生爭吵。根據機車騎士的行車紀錄器影像，謝男從後座下車，小跑步到駕駛座，開車門疑似與胡女發生拉扯。

▲熱心騎士將謝男從車上拉出。

除了該名機車騎士發現糾紛外，另有民眾亦目睹疑似胡女遭謝男勒脖子，於是向前勸阻，打開車門時不慎碰撞到自小客車， 2人將謝男壓制在地，機車騎士也上前協助，並質問謝男「你倒底在幹嘛」，但謝男又趁隙起身，跳上機車沿中山路往南逃逸，機車被騎走的騎士則是氣得破口大罵。

經警方調閱該車輛行車軌跡，於15時35分許在埔心鄉明聖路一段發現謝男情緒失控，遂配合119將謝男送往彰化醫院強制就醫。

▲謝男被壓制在地。