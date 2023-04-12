　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

螢火蟲季報到！南投縣府推白天訪觀光工廠、晚上賞螢趣優惠

▲2023南投螢火蟲季起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲2023南投螢火蟲季起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023南投賞螢季即起登場，縣政府除推薦日月潭等4大賞螢區，也加碼「白天訪觀光工廠、晚上賞螢趣」活動：只要到指定的觀光工廠消費200元，便可參加抽獎活動，總獎值超過130萬元，歡迎民眾到南投賞螢、抽大獎。

副縣長王瑞德於11日宣布南投4大賞螢區系列主題活動，指出南投縣是全台最大賞螢基地，近幾年積極保育生態環境，使得作為環境生態指標的螢火蟲在各大基地復育成功，13鄉鎮市都有機會看到螢火蟲。

▲2023南投螢火蟲季起跑。（圖／南投縣政府提供）

日月潭、竹山鹿谷、奧萬大賞、北港溪等4大螢火棲地橫跨7個鄉鎮，縣府整合各區業者規劃精采活動和系列遊程：從4月初至5月底，日月潭區域包括桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南、丹大，有螢火蟲生態導覽及在地特色體驗；鹿谷、竹山、溪頭也有賞螢導覽活動，並在明山森林會館旁舉辦螢光市集，內容有導讀夜間生態、賞螢光藝術。

縣府也將於4月29日於溪頭自然教育園區漢光樓草坪舉辦星空螢舞尋光趣主題活動，內容有舞台螢光童趣舞、光影秀、吉他演唱等表演，還有免費賞螢導覽及星空茶席體驗，推廣地方觀光產業；另位於鹿谷鄉的後花園廣興村財仔溪，賞螢步道近期完成，成為另一處賞螢秘境，可從縣道151線，自來水場旁步道進入森林步道步行300公尺抵達。

▲2023南投螢火蟲季起跑。（圖／南投縣政府提供）

此外，4月17日至5月7日每晚18時30分至20時，奧萬大賞螢區推出拜訪火金姑遊程，可到遊客中心現場報名，惠蓀林場4月21日至5月13日每週五至日有賞螢導覽，有興趣者請致電惠惠蓀林場洽詢；相關活動訊息，可上「樂旅南投」官方臉書粉絲專頁、「暢遊南投觀光工廠嘉年華」、「2023南投螢火蟲季」官網查詢，「好食民宿遇見幸福」電子套票相關訊息請上「南投好好玩」網站取得。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
侯友宜鬆口「隨時上場」！朱立倫牽手喊「凍蒜」　共站C位互動曝
快訊／中國連3天對台設禁航區　交通部抗議奏效
「最強海王」女教師照片曝！同時交往48男家長　情人節收90萬
快訊／汐止槍響！BMW X6衝撞警車　嫌犯跑了
詐騙越判越重　車手不減反增！律師：應修法供出上游換減刑
百萬YouTuber宣布：搬來台灣！　粉絲全尖叫：想當鄰居
快訊／中共於台灣北方設「禁航區」　國防部曝主要內容
舒子晨掰了阿尺！公開新男友　加入LuxyGirls
獨／牛排攤慘了！　夜市先開槍：禁入場擺攤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國立虎尾科技大學促進新農業經濟　再奪遠見USR首獎

斗六警擴大辦理治安座談會　百人參與警民合作共同守護社區

民進黨雲林縣黨部「10元高麗菜助農」　商界加倍助幼貧

法治觀念向下扎根 國小生校外參訪前進里港警分局…收穫滿滿

藏金閣拍賣日限定！　知足〝藏〞樂二手免廢市集4月起開市

螢火蟲季報到！南投縣府推白天訪觀光工廠、晚上賞螢趣優惠

112年全中運聖火抵竹市　高虹安、楊文科交接聖火

「新竹市文創產業輔導計畫」　助業者開拓玻璃文創商品

出身卑南！　饒慶鈴聘孫大川任台東縣立圖書館總館名譽館長

全民共享現金發放　台東警方加強ATM巡邏...籲民眾識詐

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

國立虎尾科技大學促進新農業經濟　再奪遠見USR首獎

斗六警擴大辦理治安座談會　百人參與警民合作共同守護社區

民進黨雲林縣黨部「10元高麗菜助農」　商界加倍助幼貧

法治觀念向下扎根 國小生校外參訪前進里港警分局…收穫滿滿

藏金閣拍賣日限定！　知足〝藏〞樂二手免廢市集4月起開市

螢火蟲季報到！南投縣府推白天訪觀光工廠、晚上賞螢趣優惠

112年全中運聖火抵竹市　高虹安、楊文科交接聖火

「新竹市文創產業輔導計畫」　助業者開拓玻璃文創商品

出身卑南！　饒慶鈴聘孫大川任台東縣立圖書館總館名譽館長

全民共享現金發放　台東警方加強ATM巡邏...籲民眾識詐

日女詭死「陳屍浴缸」！同居男認虐殺　驗屍卻有驚人反轉

曹雅雯斷片失去記憶！　手機竟多了這照片「離奇過程」曝光

高端連三個月營收掛零　王鴻薇疑衛福部「即時救援」邀投公費疫苗

上班好同事下班不認識　網揭職場友誼關鍵考量點

高195cm！超巨大乳牛屠宰場無力處理　「可幸福地活下去」

Meta資遣上萬人「只剩這類員工」不被裁掉　年薪還上看3000萬

山東航母具完全作業能力？　國防部喊「只要他敢出來」：你放心好了

停車格一夜消失還變紅線！合法停車被拖吊開罰　都是這單位搞烏龍

快訊／陸擬連3天對台設禁航區　交通部：我抗議奏效「縮短剩27分鐘」

侯友宜鬆口「隨時上場」！朱立倫牽手喊「凍蒜」　共站C位互動曝

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

地方熱門新聞

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

科技執法民眾不滿　警車升級Volvo挨轟

桃園工務局昔10天一活動　張善政上任大改

張善政推敬老卡800點　運動中心使用可加值

骨針急救成功逾4成

台61線北上草漯至大園路段　4/13-14施工封閉

台南續推輔具便民服務措施

水漾森林淪「屎水糞坑」　登山客逃離

台南11位新任區長宣誓就職

八里下罟子漁港　侯友宜出席漁具倉庫啟用

去年玩死小黑狗！嘉義野生獼猴又現身

失聯移工涉當山老鼠擁槍自重

藤枝國家森林遊樂區4/21日起免預約　現場購票入園

更多熱門

關鍵字：

南投螢火蟲季

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

賈瞳瞳涉約砲詐騙　鐵工男提告結果曝

2波全台變天　「雨更大」時間曝

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面