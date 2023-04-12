螢火蟲季報到！南投縣府推白天訪觀光工廠、晚上賞螢趣優惠

▲2023南投螢火蟲季起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2023南投賞螢季即起登場，縣政府除推薦日月潭等4大賞螢區，也加碼「白天訪觀光工廠、晚上賞螢趣」活動：只要到指定的觀光工廠消費200元，便可參加抽獎活動，總獎值超過130萬元，歡迎民眾到南投賞螢、抽大獎。

副縣長王瑞德於11日宣布南投4大賞螢區系列主題活動，指出南投縣是全台最大賞螢基地，近幾年積極保育生態環境，使得作為環境生態指標的螢火蟲在各大基地復育成功，13鄉鎮市都有機會看到螢火蟲。

日月潭、竹山鹿谷、奧萬大賞、北港溪等4大螢火棲地橫跨7個鄉鎮，縣府整合各區業者規劃精采活動和系列遊程：從4月初至5月底，日月潭區域包括桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南、丹大，有螢火蟲生態導覽及在地特色體驗；鹿谷、竹山、溪頭也有賞螢導覽活動，並在明山森林會館旁舉辦螢光市集，內容有導讀夜間生態、賞螢光藝術。

縣府也將於4月29日於溪頭自然教育園區漢光樓草坪舉辦星空螢舞尋光趣主題活動，內容有舞台螢光童趣舞、光影秀、吉他演唱等表演，還有免費賞螢導覽及星空茶席體驗，推廣地方觀光產業；另位於鹿谷鄉的後花園廣興村財仔溪，賞螢步道近期完成，成為另一處賞螢秘境，可從縣道151線，自來水場旁步道進入森林步道步行300公尺抵達。

此外，4月17日至5月7日每晚18時30分至20時，奧萬大賞螢區推出拜訪火金姑遊程，可到遊客中心現場報名，惠蓀林場4月21日至5月13日每週五至日有賞螢導覽，有興趣者請致電惠惠蓀林場洽詢；相關活動訊息，可上「樂旅南投」官方臉書粉絲專頁、「暢遊南投觀光工廠嘉年華」、「2023南投螢火蟲季」官網查詢，「好食民宿遇見幸福」電子套票相關訊息請上「南投好好玩」網站取得。