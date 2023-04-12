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陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

▲▼台大椰林大道與總圖。（圖／記者許敏溶攝）

▲2022來台港生較前一年大減3成，專家呼籲對港招生宣傳要跨部會整合。（圖／記者許敏溶攝，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

繼各大學將面臨學士班陸生「清零」窘境，根據教育部統計資料，2022年港生來台升大學僅有2149人，比前一年減少將近千人，降幅達3成，專家分析，2022年由於香港移民台灣熱度降低，加上港府對台招生資訊進入香港中學校園諸多限制，才導致港生來台唸書人數大減，呼籲政府對港生的招生宣傳政策應跨部會整合，來台就學優惠政策要延續，宣傳力道要更明確，才能持續吸引港生來台就讀。

中國大陸在2020年4月宣布暫停陸生來台就讀，導致各公私立大學連續4年不能招境外陸生，儘管原本在台的陸生可繼續留在台灣念研究所，但隨著今年6月最後一屆陸生畢業後，公私立大學大學部將面臨陸生「清零」窘境。

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而除了陸生之外，港生因為過去政局動盪，來台念大學人數一直穩定成長，但根據教育部統計資料，2022年港生來台升大學僅有2149人，比前一年的3110人減少將近千人，降幅達到3成。

升學輔導網站「大學問」執行長魏佳卉分析指出，在2014年香港雨傘運動前後，因為香港社會局勢不穩，導致港人外移選擇來台，2014到2016年，每年香港學生來台升學人數突破2千人，2017到2019年跌破2千人，2019年回到1452人的水準，之後因反送中及新冠疫情影響，2020到2021年港生來台就學人數攀升，2021年創下3110人歷史新高。

▲▼來台港生去年大減三成，反而港生赴大陸就學人數穩定成長。（圖／大學問提供）

▲來台港生在2021年人數創下新高，去年反而大減3成。（圖／大學問提供）

不過，魏佳卉表示，由於香港移民台灣熱度降低，加上港府對台招生資訊進入香港中學校園諸多限制，導致2022年港生來台唸書人數大減，因為無法入校宣傳，對台灣私立大學招生產生大幅影響，但對國立大學影響不大。

魏佳卉指出，港生赴大陸升學人數反而是穩定成長，原因是中國透過學費、社會福利等諸多誘因或優惠政策，吸引香港年輕人到中國升學，且港生赴大陸升學，管道多元外，報考學校逐年增加，且多為中國985、211及雙一流的大學院校，2023年可報考學校已達132所。

魏佳卉提醒政府，面對中國大陸對港生釋出諸多誘因或優惠政策，台灣若要吸引港生來台就讀，政府對港生的招生宣傳政策應進行跨部會整合，來台就學優惠政策要延續，宣傳力道要更明確，才能吸引更多港生來台就讀。

▲▼來台港生去年大減三成，反而港生赴大陸就學人數穩定成長。（圖／大學問提供）

▲來台港生去年大減三成，反而港生赴大陸就學人數穩定成長。（圖／大學問提供）

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