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科大招生寒冬！學測考生增逾2千人　專家：將加速技職體系崩壞

▲▼學測第一天，在成功高中應試的考生，依序進入考場。（圖／記者許敏溶攝）

▲今年學測考生較去年增加超過2千人，專家認為，對科大招生將是雪上加霜。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

今年學測考生比去年增加2144人，升學輔導網站「大學問」執行長魏佳卉直言，雖可望舒緩普通大學招生缺額窘境，但對科大招生來說，無疑是雪上加霜的寒冬，預估統測聯合登記分發，缺額將從去年1.1萬持續擴大，再減少1到2千人，減少分發人數相當於1所中型科技大學的大一新生。

今年學測共有11萬8559人報名，寫下23年來次低，還比去年增加2144人，但大學問網站執行長魏佳卉分析，根據教育部統計，111學年度高中職三年級學生為18萬5608人，其中高中10萬1194人、高職為8萬4414人，相當於高中生佔55％、高職生45％，高中和高職學生比例早已翻轉。

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魏佳卉指出，科大招生9成生源來自高職的統測考生，除了1成名額來自學測考生的四技申請管道外，應屆高中畢業生不能報考統測，但相較之下，應屆高職畢業生除了統測之外，也能報考學測和分科測驗，而根據大考中心統計，111學測有7349名考生為高職生，在個人申請採計科目最多五選四之後，加上普通大學為少子化擴大生源，採計科目僅有國、英、數等1到3科的科系增加，促成每年超過6％學測考生來自高職。

魏佳卉進一步說明，111年統測報考人數來到歷史新低7萬9266人，按照今年學測報考人數增加幅度，統測考生人數勢必下降，預估統測的聯合登記分發，缺額將從去年1.1萬持續擴大，減少1到2千人，減少的分發人數相當1所中型科技大學大一新生，對科大招生來說，無疑是雪上加霜的寒冬。

魏佳卉分析，台灣經濟發展各產業中階技術人才，以及醫療體系超過9成的醫護人才，都是來自技職體系，呼籲高中職學生分流，若不從政策面出發，包括人才培育、產業人力需求、國家人口政策等全方面的調整，不僅會加速科技大學的退場，更將加速台灣人才荒，進而影響產業未來的發展，甚至促成產業外移的惡性循環。

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