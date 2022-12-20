世新大學重啟兩岸交流！　疫情後首批陸港研修生來訪

▲ 世新大學近日迎接41位來自香港城市大學的短期研修陸、港生來台，學生們皆表示非常期待接下來在台灣的求學生活。

文／公共事務室 圖／兩岸事務處 提供

陸委會於11月7日宣布恢復陸籍研修生來台後，世新大學率先重啟兩岸交流，於昨（19）日迎接41位來自香港城市大學的短期研修陸港生來台。該團研修生除有港籍學生外，還包括在香港就讀大學的陸籍學位生，是疫情後首例，對恢復兩岸青年交流，具有高度正面意義。

為培養兼具傳播力與數位力的跨域人才，世新大學傾力打造LVS智能攝製基地，從新興的虛擬攝製模式衍伸，到劇本創作、製作管理、財務模型、軟體設計與應用、行銷宣傳，乃至智慧財產權法等方面，都切合於世新大學的四大學院專業。世新大學副校長李功勤透露，後續也安排陸港生參訪LVS，讓學生體驗此項顛覆以往影視製作模式的最新技術。

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而為了讓香港與大陸學生充分認識台灣，校方也貼心安排「認識台灣民俗文化」課程，由校內曾任日本NHK節目主持人的日語口譯專家林雪貞，與歷史學教授邵祖威等人引領學生們走訪景點，親身認識台灣文化。今（20）日更邀請到校務顧問、第6屆傑出校友－健康力董事長黃千芬，蒞臨通識生活講座，以「探索教室外的世界：創業創新模式與思維」為題，與陸港生分享成功創業經驗和創新商業經營思維，精闢的演講內容獲得學生滿堂彩，講座結束後，世新大學校長陳清河也特邀傑出校友黃千芬，與41位陸港生一同共進午餐。

▲ 香港城市大學首批抵台的短期研修陸、港生，對於台灣美食與美景嚮往已久，踏上寶島土地驚嘆連連。（圖／世新大學提供）

疫情在全球流行已步入第三年，大批學子求學計畫大受影響，對於能夠離境到海外學習，香港與大陸學生皆表示非常開心。此次參加短期研修的香港城市大學大陸籍研究生樊潔提到，自己從未來過台灣，對台灣一直很嚮往，「能在此時到台灣求學，感覺挺好的，從申請過程到抵台，世新大學老師們都非常熱心幫忙，讓我感受到台灣人的親切好相處，相信接下來在台灣的生活一定能非常順利愉快。」

雖台港交流密切，但因香港各大學對交換生、研修生的公費補助條件，多以歐美世界一流大學為主，過去鮮少來台。對此世新大學副校長李功勤表示，此次可謂歷來最大規模的一次，有來自香港學校的多名大學生來台進行短期研修，代表台灣的社會、教學方式受到認可，也讓身為世新大學教授的他與有榮焉。