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揚言總統府放炸彈！陸生張海川涉「150件恐嚇案」　警啟動兩岸共打

▲▼時代力量黃國昌,徐永明等立委為抗議勞基法修法在總統府前禁食靜坐。（圖／記者李毓康攝）

▲陸生張海川過去多次署名「唐澤貴洋」，揚言在總統府、捷運站放炸彈。（圖／資料照／下同）

文／中央社

台北捷運、桃園捷運今年初接連接獲恐嚇電郵，警方研判2案犯嫌都是曾來台就讀的陸生張海川。據知，張海川所涉恐嚇案累計約150件，警方已透過兩岸共打機制協請查緝。

此外，張海川因涉及其他恐嚇案，已遭台中地檢署發布通緝，日後若自行入境台灣，內政部移民署會立即通報警方，將他依法逮捕歸案。

立法院內政委員會今天進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告；民進黨立委莊瑞雄質詢時指出，陸生涉及多起恐嚇案，警方疲於奔命，相關部會有無完備做法。

內政部警政署長黃明昭說，涉案陸生因被通緝而逃回中國大陸浙江，已透過兩岸共打機制協請對岸幫忙查緝和協助告誡；內政部長林右昌也說，對恐嚇電郵入台後的影響，已要求警政署要有相關因應機制。

▲桃園捷運公司今天上午接獲都質汽油彈恐嚇訊息，捷運警察已在各站加強巡查作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此案起於民國110年9月，台灣高鐵、台灣鐵路管理局、台中捷運、高雄捷運都陸續接獲自稱「唐澤貴洋」網友在網路留言要放炸彈，包括總統府、行政院和監察院等公務機關網站也曾接獲類似恐嚇留言；經警方追查發現，曾在台求學但已離境的中國籍研究生張海川涉嫌重大。

根據刑事局今天最新統計資料顯示，警方已移送張海川所涉恐嚇案計68件給台中地檢署偵辦，經檢察官傳訊不到後發布通緝，後續迄今已累積約150件恐嚇案，警方分析相關犯案手法，研判都應為張海川所為。

據了解，張海川自105年至110年間來台就讀靜宜大學和台灣科技大學研究所，曾因追求他校同鄉學妹不成，盜用網路帳號寄信恐嚇學妹所就讀大學，遭警方依恐嚇罪嫌送辦，檢方訊後起訴但未限制出境。

張海川在110年7月期間受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響返回中國，但疑因曾在台遭起訴而心有不甘，多次透過境外跳板並化名為「唐澤貴洋」張貼恐嚇台灣公務機關及大眾運輸系統言論。

▲▼台北捷運公司召開記者會說明肇因初判。（圖／記者許靖騏攝）

警方交叉分析比對歷次恐嚇言論內容，跡證都指向張海川涉及連續恐嚇案。警方後續除依涉恐嚇公眾罪嫌將事證函送檢方偵辦，因張海川已離境，另通過管道通報。

但張海川仍不斷犯案，台北捷運公司今年1月下旬曾連2天收到恐嚇電子郵件，桃園大眾捷運股份有限公司今年2月初也接到恐嚇訊息，內容揚言不滿瑞士聯邦國會友台小組訪問團要訪台擬在桃園機場捷運A1台北車站放炸彈，經警方反追IP位址，研判犯嫌都是張海川。

另方面，黃明昭今天在立院答詢提及，警政署已透過兩岸共打機制協請對岸幫忙查緝，但可能有難度，但也請對岸協助告誡張海川此作法已擾亂台灣治安。

據了解，兩岸共打精神和國際慣例通常都會考量「己方人民不遣返」原則，張海川雖涉台多起恐嚇案，但要將他遣返回台法辦有難度；台灣警方只能提供跡證協請對岸依法處理和約制，目前兩岸共打溝通都暢通。

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