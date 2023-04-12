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「朱侯郭」比一比！　黃暐瀚曝「這人」最強嘆：可惜沒政治魅力

▲▼朱立倫,侯友宜,郭台銘。（合成圖／翻攝自Facebook／朱立倫、侯友宜、郭台銘）

▲朱立倫、侯友宜、郭台銘。（合成圖／翻攝自Facebook／朱立倫、侯友宜、郭台銘）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024總統候選人懸而未定，除呼聲最高的新北市長侯友宜，鴻海集團創辦人郭台銘日前也表態參選，黨主席朱立倫也被外界視為可能人選之一。資深媒體人黃暐瀚12日表示，論資歷、能力、年紀，朱立倫其實最強，但他卻因為政治魅力不夠，不斷與機會擦肩而過，因此「藍營目前徵召侯友宜的機會依舊最高。」

黃暐瀚今日表示，去年四月他曾分析政治人物在選舉中，有地方淵源、地方經營、政治格、民調等幾大因素，其中的「政治格」就是在指政治人物的資歷。

黃暐瀚指出，「朱侯郭」三人以資歷來看，朱立倫曾任立委、桃園縣長、行政院副院長、新北市長、國民黨主席、總統參選人；侯友宜曾任警官、桃園縣警局長、警政署長、警大校長、新北市副市長、新北市長；郭台銘則是商場霸主、台灣首富，卻沒有任何政治資歷，也沒有選舉經驗。

黃暐瀚分析，若以能力來看，朱立倫是紐約大學會計博士、台大教授，熟悉政治黨務，對美關係深；侯友宜是警大之光、警界領袖、嘉義希望，黑白兩道人脈嫻熟，新北市長選舉中兩度都高票勝選；郭台銘則是成功企業家，幫台灣買到BNT疫苗，國際企業人脈豐沛，財富驚人。

另以年紀來看，朱立倫1961年出生，今年61歲；侯友宜1957年出生，今年65歲；郭台銘1950出生，今年72歲。黃暐瀚說，光從資歷、能力、年紀三種數據去比較，朱立倫確實強過侯友宜與郭台銘，因為他政治資歷最豐富且年紀最輕。

然而，黃暐瀚也認為，同樣的資歷，如果換成「比誰更會企業經營」，朱立倫與侯友宜絕對不可能贏過郭台銘，因為那是郭的專才，政治人物不會比企業家更會賺錢。反之，一輩子沒有參與過選舉的企業霸主，第一次選舉就要選總統，將遭遇什麼樣的攻擊？不禁令他懷疑郭台銘是否真的準備好。

「朱立倫條件很不錯，資歷好、經歷足、年紀最輕，但偏偏民調卻最低，『待人不夠誠懇、說話拐彎抹角，政治魅力不夠』一直都是朱立倫最缺乏的一塊。」黃暐瀚強調，選舉就是票多的人贏，必須要有魅力才會有選票，朱立倫在這個領域嚴重落後，也一直補不起來，所以儘管資歷、經歷、能力都不輸國民黨內其他選將，但機會卻一次次和他擦肩而過。

黃暐瀚斷言，國民黨徵召侯友宜的機會依舊最高，但提名後，郭台銘的態度以及藍營是否反彈，都會影響最後選舉的結果。提名只是第一步，勝選才是最後的價值，現在看起來，民進黨主席賴清德贏得2024的機率還是比國民黨高。

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