遭費鴻泰拒辯論「冷處理」？　徐巧芯舉例林明溱：民調越打越低

▲費鴻泰對戰徐巧芯採冷處理方式。（合成圖／記者湯興漢、陳家祥攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市立委初選競爭激烈，其中台北市議員徐巧芯、現任立委費鴻泰的「費芯大戰」更備受關注；徐巧芯近來持續邀約費鴻泰公開辯論不成，於是公布將於13日上午10點舉辦政見發表會，表達自己的參選理念和決心，過程將全程直播。徐巧芯今（12）日受訪表示，選戰中對手採用冷處理方式，時任國民黨南投縣長參選人林明溱用過，但冷戰打到最後民調容易越打越低，因此「攻擊是最好的防禦。」

「費芯之爭」持續延燒，徐巧芯將於明上午10點舉辦政見發表會。徐巧芯今日上午受訪說明，自己將發表參選理念與開方媒體、網友提問，並把邀請函送到費鴻泰服務處，若對方有意來參加，會留同等時間讓費鴻泰說明參選理念與政見。

徐巧芯說，若費鴻泰能來，明天就會變成一場辯論會，但若不能來，至少還是有類似辯論會的政見發表會形式，「不曉得費鴻泰理由是什麼，無法向全民報告參政理念與政見，但這不影響他向松信選民說明的3大主軸、10大政見決心。」

是否認為費鴻泰避戰？徐巧芯則說，避戰是個人選擇，費鴻泰或許認為選戰要用冷處理傳統選法，但從南投補選可看到，林明溱當時也想選擇冷戰，但結果尤其在選戰打到最後，「民調很容易越打越低」，最後補選輸掉大家也做很多檢討。

徐巧芯強調，「攻擊是最好的防禦，但黨內競爭還是要有一個分寸在」，良性競爭民主辯論 ，是很重要的事情，君子之爭展現可從中體現。徐直言，費鴻泰是擁30年資歷的政治人物，要講自己主張與政見並不難，因此不太明白費鴻泰基於什麼考量，一直去逃避辯論的事情，可能需要本人來回答，才能知道對方心裡的想法。