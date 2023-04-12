新北議員陪站路口象徵侯「暗挺」？　徐巧芯：侯友宜跟我非常好

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市立委第七選區「費芯大戰」持續開打，市議員徐巧芯今（12）日在多位新北市年輕議員的陪同下站路口拜票，似乎獲得新北市長侯友宜的暗挺。她對此表示，侯友宜跟自己非常好，也很支持年輕世代參政。她也透露跟侯友宜聊過很多次，對方都認同國民黨需要更多年輕新血加入。

徐巧芯今早8點找來葉元之、呂家愷、廖先翔、陳偉杰、戴湘儀等新北市年輕議員陪同站路口，共同支持年輕世代進入國會，事前並接受媒體聯訪，被問到今天都是新北市議員來相陪，背後是否代表獲得新北市長侯友宜的暗挺？

對此，徐巧芯笑答，支持年輕世代是不分哪個縣市，所以非常感謝新北市年輕議員來相挺。她接著說，「侯市長跟我非常的好，也很支持年輕世代參政」，所以雖然他跟蔣萬安一樣，在這次初選黨內高層不會特別選邊站，但她相信，「在支持年輕世代參政這件事情上，侯市長不會改變」。

徐巧芯進一步透露，她跟侯友宜聊過很多次，侯都認同國民黨需要更多年輕新血加入，所以可以看到，新北市議員也有一批年輕世代，都有非常好的表現，而且今年也有新北市議員出來挑戰立法委員，「我相信也會有很好結果，為國民黨注入新的戰力、新的能量」。