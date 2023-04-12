歐洲毒品侵台！　驚爆「平信」就能運抵台

▲販毒集團從德國寄毒郵包來台，警方獲報後，逮捕在台收貨的黑幫成員。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「歐洲當藥品，我們當毒品，心態當然不一樣。」另1名刑事局緝毒外勤隊警官說，Ｋ他命、大麻近期以毒郵包模式襲擾台灣，與國情不同有關。

該名警官告訴本刊，目前在台流通的Ｋ他命，多數來自歐洲，因為包括德國、義大利、法國、英國、比利時等國，都已將施用、少量持有Ｋ他命除罪化；荷蘭雖有行政管制、罰鍰規定，但須2年內遭行政處罰2次以上，才構成刑事犯罪。

▲販毒集團把K他命藏在衣物包裝盒內，以郵包形式，從德國寄到台灣。

至於大麻，在歐洲不少國家也可合法吸食，雖有管制，不能隨意走私販售，但若是「少量」，司法機關多半不會主動查辦。不過，少量到底是多少？無人知曉，也沒有固定標準，很多國家的警方認為績效不高，懶得查，也讓不少台灣的販毒集團大膽寄生歐洲，伺機運毒回台謀利。

雖然大麻及Ｋ他命在歐洲部分國家不算毒品，但危害性不容小覷，因此在台灣仍被列為二級、三級毒品，運輸、販售的刑責很高。

▲刑事警察局今年1月宣布偵破3起跨國毒品走私案，發貨地皆是德國。

本刊調查，大麻是一種中樞神經迷幻劑，吸食後會心跳加快、產生幻覺，常引發公安事故，長期吸食還會產生記憶及認知能力減退、焦慮、免疫力降低、憂鬱、不孕等症狀，罹癌機率也會提高，此外，懷孕婦女吸食大麻還常造成早產。

至於Ｋ他命則是一種中樞神經抑制劑，吸食後會有心跳加快、血壓上升、肌肉痙攣、震顫等症狀，影響感覺、協調及判斷力可長達24小時，導致學習及記憶力受損，並產生幻覺、意識模糊、噁心、嘔吐、視覺模糊、失憶、失去平衡等症狀，還易罹患膀胱炎，產生頻尿、尿急、小便疼痛、血尿等。

刑事局調查，台灣的販毒集團幕後多半有幫派撐腰，包括天道盟、竹聯幫及部分地方角頭，目前採逐案管制，但因有幫派介入，在上、中、下游製造斷點，造成查緝困難，以及部分毒販藏身海外，利用微信或其他通訊軟體與台灣的窗口接洽聯繫，不易掌控。

刑事局發現，販毒集團常將Ｋ他命藏在衣物紙盒的瓦楞板，或用咖啡包、平信或鋼瓶等方式夾藏；大麻多半夾藏在平信、玩具、食品中，警方過去就曾在1封平信內，查獲上百顆大麻種籽；至於一級毒品海洛因，多半用食品包裝袋夾藏，從外觀很難發現。

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