AI演算法招攬國際投資　「動見資本」5年撈數億遭搜索

▲動見資本幹部涉嫌違法攬客投資遭搜索約談。（圖／翻攝官網）

記者劉昌松／台北報導

「動見資本」公司遭檢舉未經主管機關許可，對外宣稱可透過大數據及AI演算法，招攬客戶從事國際金融投資，5年招攬投資金額高達數億元，涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》，台北地檢署11日指揮調查局兵分4路搜索，並約談郭姓總經理、胡姓副總理經理及曾姓幹部3人到案。

根據動見資本(insight capital)官網介紹，動見資本成立於2014年，是一個專注於找尋金融商品最適價格與套利機會的公司。模型採用大數據與AI的演算法，分析金融交易數據與新聞內容，透過LSTM，CNN等類神經網路分析與預測，接著經由演算法最佳化下單策略，以達到最佳投資報酬率與最低風險值。

公司並宣稱目前交易市場除了台灣、香港、新加坡、大陸，交易標的為期貨、股票、選擇權、外匯等。可協助客戶運用演算法及大數據的整合去尋找適合的投資標的，透過嚴謹的電腦回測和演算去進行歷史的分析和未來的預判，進而替股東謀求最大報酬。

但其實動見資本涉嫌未經主管機關金管會許可，就從於2015年起至2020年間，違法代客從事國際金融投資，涉嫌違反《證券投資信託及顧問法》，檢察官因此在11日指揮台北市調查處執行搜索4處，約談被告郭男3人調查。