侯友宜8成選總統？　朱立倫喊「準備好了」：適當時機宣布徵召

▲朱立倫「進步議題青年沙龍：台灣金融與農業科技的未來展望」 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

相較民進黨總統人選定於一尊，國民黨內呼聲最高的人選雖為新北市長侯友宜，但黨中央卻仍未確定徵召人選，讓基層相當焦慮；傳出侯友宜已經準備好8成要參選總統，剩下兩成變數是鴻海集團創辦人郭台銘，是否會幫主要候選人排除障礙、替兩人協調？國民黨主席朱立倫今（11）日回應，「我們當然是準備好了」，會根據主客觀環境，在最適當的時機宣布徵召人選。

朱立倫今（11）日出席「孫運璿學人有約客廳會系列第3場，進步議題青年沙龍：台灣金融與農業科技的未來展望」，會前接受媒體聯訪，被問到黨內人士稱侯友宜已經準備好8成，剩下2成是郭台銘參選所導致的變數，因此朱要怎麼協調侯、郭2位藍營主要候選人？

對此，朱立倫首先表示，「這個黨內人士有點外行」。朱接著表示，據他所知，侯友宜當然是準備好了，「我們當然是完全準備好了」，只是會根據整個主客觀環境，在最適當的時機就宣布徵召。媒體再問，黨內有人認為，徵召的標準要公開透明，才能讓沒被徵召的那一方服氣，目前有一套標準了嗎？

朱立倫說，當然會根據整個包括整體社會大家共同的看法，經過徵詢縣市首長、黨內同志，黨內已經非常一致。朱也指出，當然不能只靠國民黨，還必須團結泛藍朋友，因此都在努力這件事情，把泛藍朋友都團聚在一起，再接下來有非綠大聯盟，「儘管柯市長不喜歡這個名詞，但反正大家就團結在一起，不管是國民黨、民眾黨、在野朋友，大家一起來團結。」

至於被問到幾時進行徵召？朱立倫答，這4、5屆總統大選以來，像前總統馬英九那2屆是5月提名，後來一次6月提名，一次7月提名，這是國民黨過去的慣例，「當然很多人很急呀，但這次在3月就完成黨內整合，已經非常一致」，所以現在就是希望擴大團結，包括泛藍、其他顏色、非綠，接下來會在適當時機，主客觀環境更成熟、更恰當的時候，國民黨就會宣布。