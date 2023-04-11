本人vs.照片差很大！律師抓姦傻眼問正宮：確定她是小三？

▲美顏軟體太強大，讓人遇到本尊都認不出。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有道是「上帝欠你的，PS還給你」！在科技快速發展的現在，一張照片在拍攝之後，不套個濾鏡、磨皮、修臉、拉腿的，似乎就沒有公布的資格。李怡貞律師近期也針對美顏軟體的萬能而感嘆，她自述自己每次看到照片跟當事人幾乎是「完全不同」的模樣，甚至還曾跟正宮確認「妳確定這是小三嗎？」

李怡貞律師日前在臉書上發文，內容開頭就在感嘆「不得不說美顏軟體真的很厲害」，她表示每次當事人給她看路上偶遇錄影蒐證畫面，她都問說「妳確定這是小三嗎？」會這樣問的原因，就是因為畫面中的小三，與證據清單中的照片實在落差太大，而李怡貞每次總是會獲得當事人十分肯定的答案。

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李怡貞律師也感嘆，「是不是美顏照片傳久了，男人的心就會被勾走。戀愛腦洞大開，於是看到小三本人就自動套濾鏡，欺人欺己」。但她也表示「騙自己是美麗的糖果，才能一直吃。其實就是有害的醣類，說到底就是碳水化合物而已」。

不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「自動套濾鏡，這絕對是最偉大的發明」、「大部分不是靠外貌及身材取勝，有時對照都要各自好好反省」、「美肌＝霉雞，都該去掛眼科看看」、「糖衣毒藥總是騙人深陷」；也有網友藉機詢問「意思是，小三顏值都沒有多高嗎？」李怡貞律師則回應「還是有漂亮的，但是越囂張的通常越醜」。

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