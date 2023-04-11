　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本人vs.照片差很大！律師抓姦傻眼問正宮：確定她是小三？

（示意圖／pixabay）

▲美顏軟體太強大，讓人遇到本尊都認不出。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有道是「上帝欠你的，PS還給你」！在科技快速發展的現在，一張照片在拍攝之後，不套個濾鏡、磨皮、修臉、拉腿的，似乎就沒有公布的資格。李怡貞律師近期也針對美顏軟體的萬能而感嘆，她自述自己每次看到照片跟當事人幾乎是「完全不同」的模樣，甚至還曾跟正宮確認「妳確定這是小三嗎？」

李怡貞律師日前在臉書上發文，內容開頭就在感嘆「不得不說美顏軟體真的很厲害」，她表示每次當事人給她看路上偶遇錄影蒐證畫面，她都問說「妳確定這是小三嗎？」會這樣問的原因，就是因為畫面中的小三，與證據清單中的照片實在落差太大，而李怡貞每次總是會獲得當事人十分肯定的答案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞律師也感嘆，「是不是美顏照片傳久了，男人的心就會被勾走。戀愛腦洞大開，於是看到小三本人就自動套濾鏡，欺人欺己」。但她也表示「騙自己是美麗的糖果，才能一直吃。其實就是有害的醣類，說到底就是碳水化合物而已」。

不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「自動套濾鏡，這絕對是最偉大的發明」、「大部分不是靠外貌及身材取勝，有時對照都要各自好好反省」、「美肌＝霉雞，都該去掛眼科看看」、「糖衣毒藥總是騙人深陷」；也有網友藉機詢問「意思是，小三顏值都沒有多高嗎？」李怡貞律師則回應「還是有漂亮的，但是越囂張的通常越醜」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

延伸閱讀
作文「偷情的玉蘭花」爆紅　律師籲：還沒離婚別帶小孩跟第三者見面
雙英出訪後兩岸互動變化　民眾黨團籲對話交流
北市文德女中不敵少子化衝擊　預計112學年度起「停招」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
救護車鳴笛　台南大媽「螃蟹式」硬擋！被迫要讓她
蛇蠍人妻勾25歲小王殺夫！「燒成白骨」扔水溝　更一審出爐
陸21歲網紅「飆重機」車碎人亡　生前脫口1句恐怖成真
9歲男童左胸腫大高燒　醫看切片「癌細胞轉移多處」
快訊／地下停車場大火！　2轎車被燒毀
快訊／新戲還在拍　韓26歲女星陳屍家中
開發金「摔不破保溫杯」亮相！　想領要把握明天
重罰無用？2022年詐欺案嫌犯近4.6萬人　創歷史新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

農委會升格農業部　陳吉仲：希望這個會期順利通過

沈可婷撞死8少年無罪！律師預言「在台灣的下場」　一票人吵翻

「最強運5生肖」一路旺到端午節！屬鼠財神星加持　意外之財來了

本人vs.照片差很大！律師抓姦傻眼問正宮：確定她是小三？

SWAG開200萬年薪徵才　上班合法色色　還能「吃魚喝茶」

台鐵迪士尼列車攜手華信推陸空雙行　「環島之星夢想號」買3送1

2023是超級桃花年！唐綺陽公開「12星座戀愛運勢」　1星象有正桃花

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

農委會升格農業部　陳吉仲：希望這個會期順利通過

沈可婷撞死8少年無罪！律師預言「在台灣的下場」　一票人吵翻

「最強運5生肖」一路旺到端午節！屬鼠財神星加持　意外之財來了

本人vs.照片差很大！律師抓姦傻眼問正宮：確定她是小三？

SWAG開200萬年薪徵才　上班合法色色　還能「吃魚喝茶」

台鐵迪士尼列車攜手華信推陸空雙行　「環島之星夢想號」買3送1

2023是超級桃花年！唐綺陽公開「12星座戀愛運勢」　1星象有正桃花

野餐新手看過來！備好「5大物品」第一次野餐就能上手

傳凍結與美高層對話　陸：中美關係遭遇困難「責任不在中方」

民進黨：肯定立院朝野譴責中共軍演　暴露威權本質

全球首艘「無人機航母」服役！土耳其能向外海投射軍力　將改變規則

「直線7秒」住家版！窄巷內1幕眾人酸：原來路考項目真有其事

防病患臥床皮膚壓傷　戴錫欽偕企業捐「壓瘡預防系統」提升照護品質

猴痘疫苗已1.8萬人登記「名額剩不到4成」　羅一鈞憂社區潛藏個案

嘉義縣失智種子師資培訓　提升失智據點認知課程量能

李多慧連3天應援「不見林襄」！網疑「后不見后」...樂天回應了

金門死亡車禍！休旅車失控連撞路樹　駕駛腹部大出血送醫不治

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

生活熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

大逆轉！命理師點名4星座「4月擺脫霉運」

獨／創校56年！北市文德女中確定停招　教育局近日公告

嘉義鐵路高架出土2500年前遺址！2具白骨年齡曝光

飛日韓來回2000元！今10:00開搶

台人超常把「1字」掛嘴邊！她喊不喜歡

好市多「超夯熟食」回歸！店員點頭了

淡水老街「掉10元」被年薪百萬尪狂念　風向超意外

快訊／台中高中生輕生案　主任教官4人不當管教

資安專家揭「李毓芬粉專」貓膩：91%假帳號

阿嬤託夢要遷墳！子孫嫌麻煩不遷…下秒見1幕嚇傻

更多熱門

相關新聞

與105名女子結婚！他登金氏世界紀錄「大渣男」

與105名女子結婚！他登金氏世界紀錄「大渣男」

美國一名男子喬凡尼（Giovanni Vigliotto）在32年間與105名女子結婚，騙光她們的家當後就人間蒸發，並開始尋找下一個目標。且每一任都從未離婚，因此還創下重婚次數最高的金氏世界紀錄，最終被警方以重婚罪逮捕。

冰箱有雞蛋！女友被包養露餡：大叔送的

冰箱有雞蛋！女友被包養露餡：大叔送的

阿嬤託夢要遷墳！子孫嫌麻煩不遷…下秒見1幕嚇傻

阿嬤託夢要遷墳！子孫嫌麻煩不遷…下秒見1幕嚇傻

董事爽啪醫美小三！備忘錄留極樂密碼「1出、2X」

董事爽啪醫美小三！備忘錄留極樂密碼「1出、2X」

綠博開園不到2周！裝置藝術遭毀「逾10件」

綠博開園不到2周！裝置藝術遭毀「逾10件」

關鍵字：

李怡貞小三周刊王

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

撞死8少年！　「沈可婷」最終無罪釋放

快訊／韓女星陳屍家中！得年26歲

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

房東介紹女兒「交往送房」！他嚇到買400萬房搬走

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面