綠博開園不到2周！裝置藝術遭毀「逾10件」　網怒轟：太沒公德心

▲凱爾嘴巴咬著的羽毛被扯斷、倡議男女平等的人偶遭斷頭。（圖／CTWANT提供）

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2023宜蘭綠色博覽會今年以「我們共同的未來」為主題，3月31日於蘇澳武荖坑盛大開幕，透過寓教於樂的方式傳達環境生態永續，不過開幕迄今才13天，場館內已有10餘個裝置藝術遭到人為破壞。除此之外，還有民眾在參加體驗活動時因大排長龍，竟致電119「客訴」，更有遊客挑戰實境解謎失敗，不滿向縣長信箱投訴，要求人人有獎，諸多亂象讓主辦方十分無奈。

宜蘭綠色博覽會昨（10）日在臉書發文表示，從開幕至今不到2個禮拜，園區內的裝置藝術接連遭到遊客破壞，包括凱爾嘴巴咬著的羽毛被扯斷、倡議男女平等的人偶遭斷頭、消弭不平等蹺蹺板損壞、鋼製的台灣水鹿屁股被扯下、生物皮球幾乎毀損、森林聲景體驗裝置內的記憶卡被拔走，以及實境遊戲體驗的藏寶箱被偷走等，多達10多個裝置藝術「殘缺不全」。

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貼文曝光後，引起網友留言撻伐，「太沒公德心了…」、「沒水準，讓人生氣，好好愛惜環境啊」、「真的很可惡耶」、「心痛，請大家要好好珍惜！！」、「支持增設錄影對破壞者提出求償，故意破壞被公審也是合理」、「天啊！！去了三次，真的看見很多損壞，大家真的要珍惜。」

對此，綠博策展人許名輝表示，展覽內的軟硬體設施歷經2個月的努力才逐漸到位，看到許多裝置藝術被破壞相當心疼，呼籲遊客好好愛惜創作者的心血結晶，也將儘速修復這些遭損毀的藝術作品。

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