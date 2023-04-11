女友被包養！陪吃飯「月賺4萬」　他一開冰箱崩潰：雞蛋大叔送的

▲原PO女友稱，包養大叔送她雞蛋。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近日一位網友表示，他跟女友都是雞蛋控，一天可以吃6顆蛋，最近鬧蛋荒才吃比較少，最近去女友租屋處發現冰箱都有土雞蛋，女友稱是包養大叔送的，一個月還會能賺4萬元，面對女友疑似出軌，他考慮分手。

原PO近日在論壇《Dcard》發文，「我跟女友都很愛吃雞蛋，常常去早餐店約會 兩個人都會吃超過6顆蛋，我們家裡也都一定會放蛋，反正晚餐宵夜常常都是泡麵+兩顆蛋，一起看Netflix一邊吃。」原PO說，「結果上個月的時候，有一次去女友租屋處，發現竟然有一盒雞蛋，而且是紅殼的那種超大顆的土雞蛋，看起來超好吃，我就問女友說為什麼買得到。」女友表示，這是228連假從老家帶過來的，是媽媽朋友送的。

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原PO指出，「還記得那天我們爽吃泡麵+蛋，還煎荷包蛋吃，隔週我又去她家發現又多了一盒。」吃不完他又帶了6顆回家，還發限動炫耀自己有蛋。不料上禮拜回老家，他跟女友媽媽說，「謝謝阿姨送那麼多雞蛋給XX，她分我好多，很好吃謝謝阿姨。」女友媽媽卻是一臉黑人問號，而女友的臉色變了，草草帶過雞蛋話題。

之後，女友看他生氣才坦承，因為要付房租和生活費，家裡給的零用錢不夠用，她會陪有錢人約會吃飯，接受2個大叔金援，1個月共拿4萬，平常也會收到禮物，雞蛋是大叔送的。女友強調，「只會去公共場合吃飯或活動，絕對不會去私人場合。」

女友說，她不覺得自己被包養，因為沒有上床，希望能裡解她的苦衷。原PO說，「我真的很震撼，因為沒想過事情是這樣發展」，現在還是有跟女友見面，女友不想分手，而他也不想，「不知該如何是好？」

貼文曝光後，網友全看傻紛紛留言「被糖爹送甜心雞蛋，從現在的世道來看，真的不確定對方是小氣還是大方欸」、「為蛋賣身厲害了，缺蛋人，我的超人」、「約個會20000沒做別的事你信嗎？我是不信啦，還是你女友長得很漂亮」、「包養網業配吧，一直故意說可以不用上床的話，去吸引不太敢使用的女生。」

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