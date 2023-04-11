阿嬤託夢「要遷墳」！子孫嫌麻煩不遷…下秒見「震撼1幕」嚇傻

▲命理師指出，7代的祖先對後世子孫，都會帶來影響。 （示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

清明連假的假期剛結束，許多人才剛完成一年一次慎終追遠、掃墓的任務。在華人社會對祖先的祭祀非常講究，命理專家簡少年最近更在節目上，分享自身的經歷提到，祖墳風水不但會影響後代子孫的氣運，且可能要追溯回「7代」，都有可能會對子孫帶來影響。

簡少年在《新聞挖挖哇》節目中指出，要論祖先對後世子孫的影響，一般從戶政事戶所，可以往上追查到4代；但他實務上遇到要超度祖先的案例，通常會翻閱族譜，往上查7代，差不多查到清朝時期這麼久遠。他提到，7代的祖先對後世，多少都會帶來影響，「他們過得好，後代就會好」，如果有其中一代祖先狀況不好，子孫就容易出現不舒服的狀況。

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▲命理專家簡少年分享自家經驗。（圖／翻攝YouTube）

而祖墳的位置、風水有多重要？簡少年也透過自家的經驗分享，提到祖先對祖墳指示的玄妙經歷。他提到，某年家族掃墓時，因為阿公、曾祖父和曾曾祖父都葬在不同地方，所以每次掃墓都要跑好幾處。那年家裡先掃阿公的墓，但嬸嬸卻意外提到，過世的阿嬤託夢給她，指示要家裡遷墳。但因為遷墳是一件相當麻煩又複雜的事，長輩當下都認為應從長計議，並沒有積極處理。

結果掃完阿公的墳墓，一家人換來到了曾曾祖父那邊掃墓，結果現場卻遇到政府官員，稱該地要進行徵收，要求他們必須馬上遷墳。簡少年回憶提到：「當下伯父還有我爸他們都很震撼，阿嬤竟然這麼早就知道這件事，還跟嬸嬸講」，大家都覺得十分玄妙，也驗證了祖先對子孫與家族來說，存在是具有靈性的。

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