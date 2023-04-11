與105名女子結婚！每一任都未離婚　他登金氏世界紀錄「大渣男」

▲男子最終被警方以重婚罪逮捕。（圖／Twitter）

圖文／CTWANT

美國一名男子喬凡尼（Giovanni Vigliotto）在32年間與105名女子結婚，騙光她們的家當後就人間蒸發，並開始尋找下一個目標。且每一任都從未離婚，因此還創下重婚次數最高的金氏世界紀錄，最終被警方以重婚罪逮捕。

根據外媒報導，金氏世界紀錄官方在Twitter上分享影片回顧喬凡尼的一生。他過去34年內，在美國27州和其他14個國家內，詐騙了105名女性。且喬凡尼每次都使用不同的名字身分與受害者們結婚，而他的妻子們也都不知道對方的存在。

喬凡尼在行騙過程中也演變出一套慣性的犯罪手法，他經常會出沒在跳蚤市場中物色對象，之後在與對方的第一次約會時，就會向對方求婚，接著再跟對方說，自己住在很遠的地方，要妻子先將家當收拾好後再過去找他。一旦她們把東西收拾好後，他就會開車直接把東西載走，留下妻子一人，接著再將物品拿到跳蚤市場變賣，同時尋找下一位倒楣的女子。

喬凡尼這樣的詐騙行為，從1949年開始一直持續到1981年，沒想到卻在印第安納州的跳蚤市場踢到鐵板。當時喬凡尼使用相同詐騙手法，成功騙到了最後一個受害者莎朗（Sharon Clark）和他結婚，接著再把她的東西全載走，準備拿去變賣。沒想到莎朗氣不過，認為自己一定要親手找到這個騙子，便不斷追蹤喬凡尼的下落，最終警方於1981年12月28日成功逮捕了喬凡尼。

喬凡尼遭逮捕後被指控犯下重婚與詐欺罪，不過他卻聲稱，自己並沒有向每位女子求婚，很多時候都是對方提出結婚的提議。他更表示自已對待每一任妻子都很好，所以許多女子才會都急著要嫁給他。

而喬凡尼也在1983年庭審期間中透露，自己的真名其實是尼古拉（Nikolai Peruskov），並列出過去他所使用過的50個假名，以及與他結婚的105位妻子的名字和住家地址。最終被法院判刑34年徒刑並處罰款33萬6000美元（約新台幣1023萬元），並於1991年因顱內出血過世，享壽61歲。

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