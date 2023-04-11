　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

戀戀墾丁珊瑚海　珊瑚礁生態保育月活動開跑

▲墾丁珊瑚 。（圖／墾丁處提供，下同）

▲墾丁珊瑚產卵。（圖／墾丁處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁的珊瑚海吸引各地潛水愛好者前來一睹風華，不同海域的珊瑚呈現不同樣貌，隨之而來的魚群及其他生物更豐富了墾丁海洋生物的多樣性。每年墾管處、國立海洋生物博物館、台灣珊瑚礁學會及中華民國水中攝影協會在珊瑚產卵季節辦理一系列的珊瑚礁生態保育宣導系列活動，藉由各類型活動，讓民眾參與並瞭解珊瑚礁生態保育的重要，推動國民親海、近海及愛海。

▲墾丁珊瑚 。（圖／墾丁處提供，下同）

▲墾丁珊瑚 。（圖／墾丁處提供，下同）

今年的珊瑚礁生態保育系列活動以「戀戀墾丁珊瑚海」為主題；內容多樣且精采，4月13日至5月31日於墾管處遊客中心展出的海洋特展-「蔡永春教練個人展」，3場海洋環境議題的科普講座，分別為4月15日墾丁場(時間:下午14:00；地點:遊客中心大簡報室)、4月21日海生館場(時間:下午14:00；地點:國際會議廳)及5月7日高雄總圖場(時間:下午14:00；地點:3樓階梯閣樓)。4月16日號召全國各地潛水愛好者進行撿拾海底垃圾的淨海活動。

▲墾丁珊瑚 。（圖／墾丁處提供，下同）

重頭戲的珊瑚產卵有4場線上直播，分別在4月14、15日及5月12、13日晚間9時到9時半於本處臉書及海生館臉書平台直播。4月15日晚間在大灣遊憩區則有海洋音樂會、市集及珊瑚產卵直播訪談(17:00-22:00)等活動，邀請遊客蒞臨。

▲▼ 。（圖／墾管處提供）

▲▼ 。（圖／墾管處提供）

今年的海洋特展以恆春在地資深潛水教練蔡永春為主題，蔡永春擁有40多年的潛水經驗，對於墾丁海域環境及各種魚類、珊瑚等生物非常熟悉。蔡教練開始投入水中攝影後，透過海底攝影機忠實紀錄了恆春半島海域生態的變化，並利用數以萬張美麗的海底生態照片，來喚醒大家對海洋環境保育的重視。相關活動訊息可至墾管處官網http://www.ktnp.gov.tw瞭解最新消息。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／李多慧已婚7年？　女神親揭真相
阿嬤託夢「要遷墳」！子孫嫌麻煩不遷　下秒見1幕嚇傻
女警巡邏出車禍！　竟拿假驗傷單告騎士
快訊／雞排妹、陳沂雙姝大戰　一審結果出爐
公私併首例！　2校校務會議通過
54歲邱淑貞「胖到不見腰」　現身迪士尼樂園腫一圈
爆乳按摩女直擊！　加500元享「抓龍根」服務

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

戀戀墾丁珊瑚海　珊瑚礁生態保育月活動開跑

㕑餘製成有機肥！花蓮回收績效亮眼　獲全國優等獎殊榮

庇護工場雲林最多！　輔導照顧身障就業非六都冠軍

觀光圈品牌改造開跑！花東縱谷潛力新星挖掘　5大主軸亮點輔導

銀行行員阻詐保住民眾117萬存款　里港警分局長頒獎致謝

國內出現22例登革熱　高雄市6例…屏縣加強清除孳生源

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

台中小兄妹徒步5公里到苗栗　熱心民眾報警助返家

女山友都蘭山滑倒扭傷腳　警義消輪番背負式救援

屏東里港分局一待9年　林育辰、陳建良陞任警官

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

噴滅火器、放鞭炮抗爭失敗 台中太平番仔路庄強制拆屋

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

結婚3年直男尪補求婚！　超不浪漫遭回：不要XD

墾丁之呼吸？石頭變刀　弟自信一拔姊讓它斷開

電動車駕駛+乘客睡死　國道警：最高罰2.4萬！

戀戀墾丁珊瑚海　珊瑚礁生態保育月活動開跑

㕑餘製成有機肥！花蓮回收績效亮眼　獲全國優等獎殊榮

庇護工場雲林最多！　輔導照顧身障就業非六都冠軍

觀光圈品牌改造開跑！花東縱谷潛力新星挖掘　5大主軸亮點輔導

銀行行員阻詐保住民眾117萬存款　里港警分局長頒獎致謝

國內出現22例登革熱　高雄市6例…屏縣加強清除孳生源

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

台中小兄妹徒步5公里到苗栗　熱心民眾報警助返家

女山友都蘭山滑倒扭傷腳　警義消輪番背負式救援

屏東里港分局一待9年　林育辰、陳建良陞任警官

IVE成員REI「因健康問題暫停活動」！　將以5人形式活動

與105名女子結婚！每一任都未離婚　他登金氏世界紀錄「大渣男」

9歲男童左胸腫大高燒送急診　醫看切片皺眉「癌細胞轉移多處」

華夏科大通過整併案　校方：校地與建築無償供台科大使用

蘋果27吋新顯示器何時發布？郭明錤：估明年量產

見22歲妹醉倒路邊…他騎車載走！挨告驚知撿到「朋友的女兒」G了

圓夢更生商家「逸棧」讓人無蔬不歡

《鬼滅之刃刀匠村篇》戀柱真的脫光！　10秒泡湯戲一刀未剪…日網讚爆

2023新錶／是項鍊也是錶！　旋開寶石或翻轉錶都有戲

先爬過百層樓梯！銘傳校園隱藏版咖啡廳　綠油山景配美食好愜意

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

地方熱門新聞

失聯移工涉當山老鼠擁槍自重

科技執法佔領台東　民眾諷：交通隊可以裁撤了

女狂吃膠原蛋白腳腫翻天　醫一查嘆氣

桃園新增5家醫院　提供猴痘疫苗接種服務

八里下罟子漁港　侯友宜出席漁具倉庫啟用

台南就業中心邀民眾參訪提供就業獎勵

台中小兄妹流浪到苗栗　民眾報警助返家

南方獵鷹隊與和順、成功國中友誼賽

大仁科大參訪枋寮消防分隊　消防機器人

屏東嬤騎電動車買午餐沒電趴車上　警即刻救援

水漾森林淪「屎水糞坑」　登山客逃離

新竹公有停車場驚見「紅火蟻丘」！

頭份土地公廟「地湧金蓮」綻放　民眾稱奇

快訊／台中西屯3587戶停電！

更多熱門

相關新聞

與國家公園有約活動　輕騎逐風遊鷹棧

與國家公園有約活動　輕騎逐風遊鷹棧

墾丁國家公園最大的生態保護區-南仁山生態保護區位於屏東縣滿州鄉境內，顯示滿州鄉擁有豐 富且多樣的自然生態資源。滿州鄉除了自然資源外，其人文歷史亦引人入勝。墾管處與在地社區結合，挖掘在地文化，並發展出輕鬆又具教育意義的遊程，於 4 月 30 日、5 月 21 日舉辦 2 梯次『輕騎逐風遊鷹棧』活動，名額各30人。

清明連假　墾管處+保七加強巡查取締違規行為

清明連假　墾管處+保七加強巡查取締違規行為

IG火紅超現實攝影師首來台展出！

IG火紅超現實攝影師首來台展出！

墾丁2農舍變小7　墾管處證實出手了

墾丁2農舍變小7　墾管處證實出手了

墾丁遊客倒地無心跳　警拿AED搶救竟「美叮美噹」

墾丁遊客倒地無心跳　警拿AED搶救竟「美叮美噹」

關鍵字：

墾管處珊瑚戀戀墾丁珊瑚海蔡永春攝影展

讀者迴響

熱門新聞

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

獨／還原內湖槍響始末！他問外送員這句慘遭掃射

61歲女嫁29歲帥男！本尊照震驚眾人

警衛「以為住戶請客」誤吃蛋糕　遭求償6千

台中嬤要長孫還透天厝　法院判決曝光

獨／製作人遭掃射15槍現場曝！褲管全被血染紅

竹縣幼教老師湯屋激戰學生爸　告不怕一直纏

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

台南角頭弟「千萬喪禮」　5000黑衣人轟動

周末變天！　恐成颱路徑大迴轉

護理長「可去跟醫師睡」！新人急問學姐　結局竟成真

即／知名「痛風」麻辣鍋大火　 整間餐廳成廢墟

達賴喇嘛親吻男童　推特發文道歉

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

林靖恩12歲就認識李坤城　「相戀過程」曝

更多

最夯影音

更多
吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！

吳慷仁面前「邵雨薇認成林心如」　柯佳嬿急大吼…夏騰宏：Sorry啦！
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

辛叡恩《RM》熱舞全笑歪：好奇怪XD　姜勳黑洞狂摔「內褲移位了」

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

五月天當嘉賓「專程來說NO！」　阿信虧告五人是騙子：退錢XD

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面