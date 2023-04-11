戀戀墾丁珊瑚海　珊瑚礁生態保育月活動開跑

▲墾丁珊瑚產卵。（圖／墾丁處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁的珊瑚海吸引各地潛水愛好者前來一睹風華，不同海域的珊瑚呈現不同樣貌，隨之而來的魚群及其他生物更豐富了墾丁海洋生物的多樣性。每年墾管處、國立海洋生物博物館、台灣珊瑚礁學會及中華民國水中攝影協會在珊瑚產卵季節辦理一系列的珊瑚礁生態保育宣導系列活動，藉由各類型活動，讓民眾參與並瞭解珊瑚礁生態保育的重要，推動國民親海、近海及愛海。

今年的珊瑚礁生態保育系列活動以「戀戀墾丁珊瑚海」為主題；內容多樣且精采，4月13日至5月31日於墾管處遊客中心展出的海洋特展-「蔡永春教練個人展」，3場海洋環境議題的科普講座，分別為4月15日墾丁場(時間:下午14:00；地點:遊客中心大簡報室)、4月21日海生館場(時間:下午14:00；地點:國際會議廳)及5月7日高雄總圖場(時間:下午14:00；地點:3樓階梯閣樓)。4月16日號召全國各地潛水愛好者進行撿拾海底垃圾的淨海活動。

重頭戲的珊瑚產卵有4場線上直播，分別在4月14、15日及5月12、13日晚間9時到9時半於本處臉書及海生館臉書平台直播。4月15日晚間在大灣遊憩區則有海洋音樂會、市集及珊瑚產卵直播訪談(17:00-22:00)等活動，邀請遊客蒞臨。

今年的海洋特展以恆春在地資深潛水教練蔡永春為主題，蔡永春擁有40多年的潛水經驗，對於墾丁海域環境及各種魚類、珊瑚等生物非常熟悉。蔡教練開始投入水中攝影後，透過海底攝影機忠實紀錄了恆春半島海域生態的變化，並利用數以萬張美麗的海底生態照片，來喚醒大家對海洋環境保育的重視。相關活動訊息可至墾管處官網http://www.ktnp.gov.tw瞭解最新消息。