墾丁2家7-11竟開在農舍裡遭踢爆　墾管處調查屬實出手處理了

▲墾管處人員到場會勘察 。（圖／墾管處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

時代力量立委陳椒華去年4月召開記者會，揭露7-11墾丁國家公園區內的恆春鎮郊2家門市，係以合法農舍違法經營超商；墾管處經查屬實，1日依建築法分別開罰6萬元。墾管處表示，已令30天內繳納罰鍰並恢復原狀，若未改善將再罰10萬，第3次將罰30萬，再不改善即斷水斷電。

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立委陳椒華去年揭露恆春這兩家超商違法使用後，墾管處去年12月現勘查報是農地上建築物未依核准使用類組使用，違規使用；限所有權人於1月6日前回復原使用用途， 1月3日派員現場複查，發現仍未改善。

據悉，業者對此也抱怨，指全國類似違規使用案件不少，為何單獨對他們開刀；但違規屬實，墾管處只能依法行事。

墾管處表示，經查該2處超商均屬農舍，因違反建築法第七十三條第二項規定，未經核准變更使用，可依同法第九十一條規定，處以新臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰，並限期改善或補辦手續，屆期仍未改善或補辦手續而繼續使用者，得連續處罰，並限期停止其使用，必要時，並停止供水供電。因此本處派員現勘查證違規使用屬實，隨即發函要求其限期改善，惟經本處再次勘查，仍未改善，因此已依法開出第一張處分書，處以六萬元罰鍰，後續若仍未改善，仍將依相關行政程序加以裁罰，並加重其罰鍰至30萬，如再未改善將加以斷水、斷電處分，以遏止其違規行為。

墾管處表示，也已函請屏東縣政府就其農舍農民資格加以認定，縣政府亦在現勘後確認不符農用，也已發函要求農舍所有人限期改善，未改善者將取消其農民資格認定。該處後續也將依縣政府裁定情形，進行該建築物後續處置作為。