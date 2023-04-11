女山友都蘭山滑倒扭傷腳　警義消輪番背負式救援

▲警義消輪番背負救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名年約35歲的女性與友人10日自西部相約至台東縣東河鄉攀爬都蘭山，不慎於3.2K處滑倒，腳左踝扭傷，原本由友人攙扶下山，但驚覺天快黑了且天空飄下毛毛細雨，故趕緊撥打119求助台東縣消防局。

都蘭消防分隊於16時36分接獲指揮中心派遣後，第一梯次出動轄區分隊消防同仁3名，先行輕裝上山以期儘早與傷病患接觸，同時亦請第二梯次轄內的義消、消防同仁攜帶照明、補給物品，隨後與搜救團隊碰面。

都蘭高級救護技術員（EMT-P）於17時35分接觸該名女子後，評估其意識、呼吸及血壓等生命徵象皆正常，最終由17名消防及義消人員以「背負式搬運法」輪番將該名女子於18時35分搬運至停車場登山口，由都蘭91（救護車）協助處理後續事宜，這次出勤車輛共計3輛，消防、義消人員共計17名。

▲警義消輪番背負救援。（圖／記者楊漢聲翻攝）

值得一提的是，同一時間東河鄉及成功鎮交界處（山海宮附近）亦發生一場雜草火警，所幸居住在東河鄉南東河之義消人員，第一時間趕赴現場，先行將火場資訊回報予奔馳而來的泰源消防分隊且進行初期滅火，儘早消弭災害，守護當地居民之生命財產安全。

台東縣消防局指出：「都蘭山是台灣小百岳之一，海岸山脈南段最高峰。在此呼籲民眾從事登山活動時，務必先行評估各項風險（如身體狀況、糧食及事前準備合適的裝備），注意自身安全以避免憾事發生。」