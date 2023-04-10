台東縣府攜手鄉鎮公所　共同推動微型露營場合法化

▲台東縣政府10日召開「推動台東縣微型露營場合法化業務說明會」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



為推動縣內非都市土地農牧／林業用地1公頃以下微型露營場合法化，台東縣政府10日召開「推動台東縣微型露營場合法化業務說明會」，除邀請各鄉鎮公所承辦人員一同參與外，縣府農業處、地政處與國際發展及計畫處等相關局處也列席共同研商，未來更朝向聯手鄉鎮公所共同收件，方便民眾就近送件與諮詢。

交通及觀光發展處表示，微型露營場申請事項包含簡易水土保持、農業用地容許作農業設施及建築書圖審查等項目，為跨局處整合的重大業務。縣府已編定微型露營場申請案件檢核表，希望透過此次會議，與鄉鎮公所達成共識，未來朝向共同收件，讓民眾申請流程更加便利。

會議中也提供相關案例並收集民眾的提問，讓鄉鎮公所充分了解申請法規及流程，以利民眾就近諮詢，透過縣府與鄉鎮公所的通力合作，合法露營場設置將更為順利，並提供遊客最安全、最優質的旅遊體驗。

此外，有鑑於國內農牧及林業用地1公頃以下微型露營場林立，且微型露營場因法規涉及層面廣無法申請合法，為使有意經營的民眾及業者更加了解申請法規及流程，縣府將舉辦3場次說明會，分別為縱谷場次時間於4月12日上午10時在卑南鄉公所、海岸線場次於4月12日下午2時在東河鄉公所，南迴場次於4月13日上午10時在太麻里鄉公所，並聘請交通部觀光局委外團隊之專業技師—吳銘興建築師擔任主講人，針對露營場申請法規及申請流程作詳細說明，歡迎有興趣申請微型露營場的民眾及業者共同參與。