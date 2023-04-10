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第3屆果核獎助學金總決賽獲選名單　錄取5位都是台東孩子

▲第3屆果核獎助學金總決賽，台東5位學生全包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲第3屆果核獎助學金總決賽，台東5位學生全包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為培育原住民國中3年級對表演藝術有興趣的學生，第3屆果核獎助學金計畫總決賽於日前在台北舉行，最終錄取5名，台東孩子表現優異藝冠全場，囊括所有名額，分別為豐田國中舞慕思察吉爾、陳瑋欣、曾彥齊及鄭婉竹與都蘭國中林嘉嘉獲選，錄取後將就讀泰北高中表演藝術科，繼續接受音樂與舞蹈的專業訓練，並由學校提供高中3年免學雜費、實習費、餐費、住宿費課輔費等補助。

縣長饒慶鈴表示，自109年起特別指示教育處在豐田國中成立「流行音樂專班」，提供學生更專業多元的表演藝術學習機會，也在110打造「黑盒子」劇場教室，讓學生除了幕前的演出以外，也學習幕後的燈光、配樂場控等，讓每個孩子在表演道路上，找到適合自己的興趣，持續前進。

▲第3屆果核獎助學金總決賽，台東5位學生全包。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處指出，今年果核獎助學金計畫總決賽共錄取5位學生，皆來自台東，謝謝學校及孩子們的努力，也讓台東在3年前種下的表演藝術種子，看見發芽，將來這5位台東孩子在學習道路上無需擔心經濟支出，更能投入於課堂學習，縣府也感謝果核音樂及泰北高中提供孩子追求夢想的機會，期許將來學生都能透過專業訓練後，在舞臺上發光發熱。

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