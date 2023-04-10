世界清晨杯羽球錦標賽　台東大學周財勝主任獲55歲男單冠軍

▲周財勝榮獲「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」55歲組男子單打冠軍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



4月6日至9日於台北體育館舉辦第51屆「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，共計20幾個國家約1,600位外國選手參賽，總參賽人數近3,600位。而台東大學身心整合與運動休閒產業學系系主任周財勝，也參與此次盛會，並榮獲55歲組男子單打冠軍。



由中華民國全民羽球發展協會所主辦的「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽」，在1972年舉辦第1屆賽事起，每年1次，堪稱國內最大型的羽球業餘比賽。該賽事每年吸引上千餘國內外選手參賽，其中不乏世界各國退役名將共襄盛舉。第1屆賽事由台灣「羽球之父」吳文達舉辦，並設定為利用上班前進行比賽，因而有「清晨盃」之稱。





此次賽事盛大舉行，台東大學周財勝主任第一場就對戰泰國選手，比數為31比26，順利晉級；接下來的冠軍賽對上馬來西亞前國手，周財勝以3戰全勝的戰績，拿下冠軍寶座。值得一提的是，周財勝曾在2021年參加「世界壯年羽球錦標賽」榮獲亞軍後，因膝蓋受傷而開刀，歷經1年努力復健休養，選擇此次賽事凱旋而歸羽球賽場，即拿下國際賽的冠軍頭銜。