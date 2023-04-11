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吃得到焦糖醬、覆盆子石榴果醬！　狂賣百萬支「脆皮雪糕」回來了

▲▼熱銷百萬支EKSELENCE艾可仕「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」回歸。（圖／業者提供）

▲狂賣百萬支超夯雪糕回歸了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣變熱了就想吃冰嗎！終於等到狂賣百萬支超夯北歐冰淇淋品牌的「脆皮雪糕」回來了，每一口都能吃到4層罪惡夾心，從最外層的巧克力雙層脆皮結合清涼冰淇淋，再分別搭配焦糖醬、覆盆子石榴果醬，大口咬下超滿足，即日起於指定通路限定開賣，冰控們趕緊衝囤貨。

▲▼熱銷百萬支EKSELENCE艾可仕「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」回歸。（圖／業者提供）

▲▼有覆盆子石榴、焦糖雪糕口味任選。

▲▼熱銷百萬支EKSELENCE艾可仕「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」、「雙層脆皮焦糖雪糕」回歸。（圖／業者提供）

EKSELENCE艾可仕熱賣百萬支的經典雪糕口味重磅回歸了，首推酸甜系「雙層脆皮覆盆子石榴雪糕」，選用雙層夾心製成，在外層巧克力脆皮與冰淇淋當中包裹著覆盆子石榴果醬，每一口都能吃到脆口巧克力佐以綿密牛奶冰淇淋，搭配酸甜覆盆子，完全不膩口，而另一款「雙層脆皮焦糖雪糕」，同樣使用雙層夾心，在巧克力脆皮與焦糖冰淇淋中夾入一層焦糖醬，打造超濃郁口感，即日起於全聯、全家正式上市。

▲▼「辻利茶舗X健司」聯名雪糕。（圖／辻利茶舗提供）

▲「辻利茶舗X健司」最新2款聯名雪糕。（圖／辻利茶舗提供）

另，日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」近日也再度攜手「Kenji健司」推出最新「特濃抹茶巧克力雪糕」，是微苦的抹茶雪糕結合濃郁巧克力脆皮的組合，特意選用歐洲巧克力撒上烘烤過的香脆杏仁碎粒製程外層脆皮，搭配日本抹茶粉製成的微苦雪糕，每一口都濃郁爆表，超級欠吃，即日起於7-11開賣。

而2020年上市至今熱銷超過百萬支的人氣「抹茶黑糖珍珠雪糕」也同步換裝回歸，使用茶香十足的辻利抹茶搭配嚼勁十足的珍珠、黑糖蜜，打造豐富口感，還有著超夢幻雲紋外型，欠吃又欠吃，即日起在全家獨家上市，趕緊衝。

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