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超商限定！「剝皮辣椒茶碗蒸」有鵪鶉蛋、雞腿肉　只要39元搶吃

▲▼7-11限定開賣「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」。（圖／7-11提供）

▲1300間7-11門市限定開賣「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

超商隱藏版美食再+1！看準民眾愛吃熱呼呼的「茶碗蒸」，超商宣布，即日起開賣全新「剝皮辣椒茶碗蒸」，吃得到鹹甜微辣的剝皮辣椒、整顆鵪鶉蛋以及雞腿肉，大口吃超滿足，且即日起還可享嚐鮮價39元。

許多人一到7-11，就會立刻到蒸包機台找尋茶碗蒸的身影，一小碗熱呼呼，無論是當早餐或下午小點都很適合，根據統計，7-11茶碗蒸平均每年可熱銷超過200萬碗，而7-11終於也在今年帶來好消息，即日起開賣全新口味「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」。

▲▼7-11限定開賣「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」。（圖／7-11提供）

▲「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」吃得到整顆鵪鶉蛋、雞腿肉以及剝皮辣椒。

這碗「石安牧場剝皮辣椒茶碗蒸」，嚴選石安牧場產銷履歷認證蛋製作，內含來自大岡山的剝皮辣椒、整顆在地鵪鶉蛋以及鮮嫩雞腿肉，吃起來口感滑順、鹹甜中帶點微辣，即日起於1300間7-11門市限定販售，至4/18前可享嚐鮮價39元（原價43元）。

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

好丘「4款爆餡貝果堡」來了，首推這顆「片皮烤鴨堡」，嚴選櫻桃鴨胸醃製後慢煎熟成，再以火槍炙燒鴨皮搭配甜麵醬、小黃瓜及青蔥段，每一口都能吃到鹹、甜、香的罪惡口感，另一款「壽喜燒牛肉堡」則是強勢回歸口味，選用美國牛五花結合清甜壽喜燒醬汁，再堆疊脆紫洋蔥，大口咬下超滿足。

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲還有海味十足的花枝蝦排貝果堡。

加碼吃海味滿滿的「百香花枝蝦排堡」，手工製成的花枝蝦排Q彈好吃，搭配酸甜百香果醬汁與生菜，口感清爽又不油膩，還有中西結合的「炙燒甜橙鴨胸堡」，炙燒過的帶皮鴨胸肉結合多汁水果、Q軟貝果，可是吃得到煙燻又帶有鹹甜的罪惡滋味，以上4款貝果堡即日起於四四南村的信義店限定開賣。

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

▲▼貝果夾進烤鴨、牛肉壽喜燒超罪惡。

▲▼好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供）

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