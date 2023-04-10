超商獨家！超Q「櫻桃小丸子青蘋果牛乳」香甜濃郁　只要21元開喝

▲7-11獨家開賣「櫻桃小丸子青蘋果風味牛乳」，包裝超可愛。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

小丸子粉絲一定要喝！就有超商獨家販售最新「櫻桃小丸子青蘋果風味牛乳」，香甜青蘋果與濃郁牛奶交織出超幸福滋味，即日起購買還可享2件45元、6件125元，等於單件最便宜只要21元；另外，同步還有獨家新品「哈根達斯草莓戀人雪酥」以及「哈根達斯迷你杯冰淇淋」等吃。

7-11獨家開賣超Q「櫻桃小丸子青蘋果風味牛乳」，每一口都能喝到香濃青蘋果味，且即日起至5/2止還可享2件45元、6件125元；同步還有新品「櫻桃小丸子雞蛋酥餅」四連包，以新鮮雞蛋製作可口雞蛋酥，即日起至5/2止可享2件8折、3件以上77折。

▲「櫻桃小丸子雞蛋酥餅四連包」包裝有小丸子、小玉。（圖／7-11提供）



▲7-11獨家開賣日本線限定「哈根達斯草莓戀人雪酥」。（圖／記者周姈姈攝，下同）

喝飲料配冰更過癮！7-11首次引進哈根達斯日本線新品，即日起獨家販售隱藏版「草莓戀人雪酥」，雙層香酥威化餅夾著白巧克力脆皮，裡面包著滿滿的草莓冰淇淋，比起雪糕多出一層口感；不僅如此，7-11也同步從日本引進哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳／珈啡物語，每口都是濃郁滋味。

▲咬下香酥威化餅就能吃到酸甜草莓冰淇淋。



▲哈根達斯迷你杯冰淇淋濃厚牛乳（左）、珈啡物語（右），其中，濃厚牛乳為日本經典人氣No.1。

為慶祝以上3款新品上市，即日起至5/16止，可享單件8折、任選2件以上75折優惠，任選3件就送哈根達斯日系迷你杯帆布袋1個，限量3.2萬個，送完為止。

▲「哈根達斯日系迷你杯帆布袋」限量3.2萬個，哈根達斯迷一定要收。（圖／7-11提供）



▲好丘最新爆餡貝果堡。（圖／好丘 GOOD CHO’S提供，下同）

好丘「4款爆餡貝果堡」來了，首推這顆「片皮烤鴨堡」，嚴選櫻桃鴨胸醃製後慢煎熟成，再以火槍炙燒鴨皮搭配甜麵醬、小黃瓜及青蔥段，每一口都能吃到鹹、甜、香的罪惡口感，另一款「壽喜燒牛肉堡」則是強勢回歸口味，選用美國牛五花結合清甜壽喜燒醬汁，再堆疊脆紫洋蔥，大口咬下超滿足。

▲還有海味十足的花枝蝦排貝果堡。

加碼吃海味滿滿的「百香花枝蝦排堡」，手工製成的花枝蝦排Q彈好吃，搭配酸甜百香果醬汁與生菜，口感清爽又不油膩，還有中西結合的「炙燒甜橙鴨胸堡」，炙燒過的帶皮鴨胸肉結合多汁水果、Q軟貝果，可是吃得到煙燻又帶有鹹甜的罪惡滋味，以上4款貝果堡即日起於四四南村的信義店限定開賣。

▲▼貝果夾進烤鴨、牛肉壽喜燒超罪惡。