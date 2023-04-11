才領到6000元！手機突收訊息「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

▲最新詐騙曝光。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

民眾陸續領到普發6000元，但不少人哀喊「萬萬稅」，因為要把這筆錢拿去繳牌照稅或是燃料稅等。如今詐騙集團早已盯上，一名網友近日收到「汽燃費逾期通知」，要他補繳2880元，結果底下釣出一堆人回應「我剛剛也收到了，金額也一樣！」對此，內行分享1招阻擋詐騙訊息超有效。

一名男網友在臉書《爆料公社》貼出兩張圖片，一張是手機iPhone收到「汽燃費逾期徵收通知」，指出111年度汽燃費逾期金額2880元，要求4月10日前繳納，並給了一串「以.vip/結尾」的網址，且回覆1開始連結查詢。

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原PO好奇點開查看，結果頁面出現「監理服務網」，上頭寫著2022年汽機車燃料費，待繳金額為2880元。網站甚至警告，未依規定繳納將處以300元以上3000元以下罰鍰。

對此，原PO一看訊息就知道是詐騙，接著不禁笑虧，「看看這詐騙網站做得多好，跟真的一樣，大家要注意，別被騙啦，真的監理站網址是：https://www.mvdis.gov.tw/，大家要看清楚喔！」

最後，高雄區監理所也提醒，該簡訊內容並無顯示車主資料及車號，這是詐騙新手法，請勿點開連結，以防受騙，民眾若收到繳費簡訊存有疑義，請洽各地區監理所站查證。

▲詐騙連結請勿點開。（圖／翻攝監理服務網）



文章曝光後，一票網友也收到類似訊息「我第一次收到的時候，發現連我的車牌號碼都沒有，就知道不用理它了」、「詐騙什麼時候才要重判啊」、「有連結的都要小心，要自己去查」、「家中老父老母有車的，最好回去宣導一下」、「數字都是2880元，上星期也收到簡訊」、「我也逾期了，緊張了一下，後來想到我沒錢買車就安心了」。

另有內行分享1招阻擋詐騙訊息神招，「iMessage關掉就不會收到垃圾簡訊了」、「蘋果手機最好把iMessage關掉，此功能被詐騙集團用來發送釣魚簡訊」、「國家系統不會用iMessage 通知！看到這個直接刪了吧」、「iMessage都自動跑出『回報垃圾訊息』還會被騙的...智力可能要加油一下」。

蘋果用戶可至手機設定→訊息→把iMessage關閉即可，值得注意的是，若平時與親友是用iMessage訊息聊天，關閉該功能後，可能會變成收費訊息。

▼蘋果手機關閉iMessage，步驟超簡單！（圖／記者劉維榛攝）