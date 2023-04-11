新北阿伯誤入假投資Line群　繳51萬才能拿回獲利…警急喊卡！

▲新店張姓阿伯出示Line對話給洪員看 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市新店警分局深坑分駐所日前獲報，指稱有一名老伯疑遭詐騙到銀行要領款51萬，警方立即派員前往了解，老伯表示加入投資Line群組，聽信可以用低價認購股票，才會到銀行提領現金要面交，經警方勸阻才知差點受騙。

警方表示，71歲張姓老伯加入投資Line群組，遭假的投顧人員聲稱可以用低於市價方式認購股票，並在假投資網站上投資數萬元，卻無法提領網站上本金跟股票獲利金，假投顧人員要他去提領51萬交給他們後，才能提領網站上金額。

張姓老伯聽信後，直接到深坑區北深路三段上的銀行，準備要提領現金，受理行員覺得有異，在百般詢問下，他才說出領款用途，行員得知立即通報轄區深坑分駐所。

員警羅暐翰、洪旻樺到場了解後，告知老伯這是詐騙集團慣用手法，先在假網站上製造獲利假象，再謊稱提領本金跟獲利要額外支付金額，老伯這才恍然大悟，警方後續將循線溯源背後詐團，另呼籲詐騙手法特別多，遇到可疑資訊請多加詢問查證，並第一時間撥打165反詐騙專線及110報案，以免造成財產損失。

▼新店警分局深坑分駐所警員羅暐翰（左）、洪旻樺（右）即時阻詐 。（圖／記者陳以昇翻攝）