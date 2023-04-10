再選這一次「之後要退休」　王世堅：盼把智慧、經驗帶到立院實現

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨2024立委共15個選區非同額競選，若11日最後協調未果，黨中央將於17日辦理初選民調，其中以台北市第2選區（大同、士林）的台北市議員王世堅對決現任立委何志偉最為激烈。王世堅表示，自己在政治上剩的時間壽命只剩幾年，「再選就這一次了，接下來就要提早退休。」所以希望將最後的智慧經驗帶到立院實現。

王世堅曾於2005年至2008年擔任過一屆立委，他於10日在網路節目《今天誰來沛》表示，自己重回市議會擔任議員已是第4屆，等於是當了12年的立委，台北市議會確實是全國最棒的議會，每一位議員都可以獨立問政，且針對各大部門都有很充裕的時間，「但我認為我們國家現在遇到的很多問題，不是單方面在台北市議會就可以解決。」

王世堅提及，從我們的服務案當中，即便是台北市的問題，也不是在台北市議會就可解決，因為牽涉很多中央的法律、配合款等問題，包括財政經濟發展、司法正義改革，以及最重要的國家資源分配，「我認為這些還是必須要靠立法院監督、推動。」

王世堅說，「因為我政治剩的時間生命，大概就剩這幾年了，我想我再選就這一次，再來我就要提早退休走了。」所以希望將自己最後剩的一點智慧經驗、對政治看法，能夠帶回到立法院實現，我過去在立法院沒做到的一些遺憾，現在國家一樣面臨到這些問題，所以我想我需要回去。」

被問到是否認為過去豐富的從政經歷，可以突破現任的何志偉？王世堅回應「對」，其實何志偉很優秀，而且家族龐大、經營的非常好，擁有優勢資源，雖然這部分跟對方沒得比，但自己有問政時的經驗累積，「我提供不同經驗、不同風格的問政服務讓社會檢視，這樣比較上我不輸人，他們有資源，但我有豐富問政經驗跟風格。」