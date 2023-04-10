　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再選這一次「之後要退休」　王世堅：盼把智慧、經驗帶到立院實現

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／Yahoo TV《今天誰來沛》提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨2024立委共15個選區非同額競選，若11日最後協調未果，黨中央將於17日辦理初選民調，其中以台北市第2選區（大同、士林）的台北市議員王世堅對決現任立委何志偉最為激烈。王世堅表示，自己在政治上剩的時間壽命只剩幾年，「再選就這一次了，接下來就要提早退休。」所以希望將最後的智慧經驗帶到立院實現。

王世堅曾於2005年至2008年擔任過一屆立委，他於10日在網路節目《今天誰來沛》表示，自己重回市議會擔任議員已是第4屆，等於是當了12年的立委，台北市議會確實是全國最棒的議會，每一位議員都可以獨立問政，且針對各大部門都有很充裕的時間，「但我認為我們國家現在遇到的很多問題，不是單方面在台北市議會就可以解決。」

王世堅提及，從我們的服務案當中，即便是台北市的問題，也不是在台北市議會就可解決，因為牽涉很多中央的法律、配合款等問題，包括財政經濟發展、司法正義改革，以及最重要的國家資源分配，「我認為這些還是必須要靠立法院監督、推動。」

王世堅說，「因為我政治剩的時間生命，大概就剩這幾年了，我想我再選就這一次，再來我就要提早退休走了。」所以希望將自己最後剩的一點智慧經驗、對政治看法，能夠帶回到立法院實現，我過去在立法院沒做到的一些遺憾，現在國家一樣面臨到這些問題，所以我想我需要回去。」

被問到是否認為過去豐富的從政經歷，可以突破現任的何志偉？王世堅回應「對」，其實何志偉很優秀，而且家族龐大、經營的非常好，擁有優勢資源，雖然這部分跟對方沒得比，但自己有問政時的經驗累積，「我提供不同經驗、不同風格的問政服務讓社會檢視，這樣比較上我不輸人，他們有資源，但我有豐富問政經驗跟風格。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
莊智淵退賽後首發聲！萌兒暖打氣
蘇花爆嚴重車禍！小客車撞水泥路墩「1死1命危」
普發6千元超過「1千3百萬人領取」！已成功發放55％
下面「突長白陰毛」是病？　醫急勸：千萬別拔
宋逸民教會涉嫌逃漏稅　國稅局最新調查結果出爐
林秉樞強拍前女友裸照逼下跪　一舉動自曝漏網惡行
女星3次酒駕撞傷人　登《蒙面歌王》被罵爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雷達兵發文控「掌握不到敵情」　國防部認定「假訊息」交警方查辦

陳建仁：超過1300萬國人領6000元　已成功發放55％

外交部譴責環台軍演　「自曝共產政權非理性的荒謬本質」

再選這一次「之後要退休」　王世堅：盼把智慧、經驗帶到立院實現

吳欣岱成北市基進黨焦點　高嘉瑜怒：拉下她已成民進黨主流共識

蘇紫雲讚軍方釋中共軍演畫面　看得到表示打得到！可間接嚇阻

揭仲：中共軍演聲勢浩大　強度遜於去年8月

譴責中國環台軍演　立院朝野明擬發表共同聲明

幕後／何時徵召？侯友宜2024「類表態」　把球丟回給朱立倫

「我們的命是為國家人民存在」　侯友宜千字訴說對逝去弟兄的思念

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

台南槍擊丟包案「招魂不順」　家屬：藏鏡人沒落網不甘願

雷達兵發文控「掌握不到敵情」　國防部認定「假訊息」交警方查辦

陳建仁：超過1300萬國人領6000元　已成功發放55％

外交部譴責環台軍演　「自曝共產政權非理性的荒謬本質」

再選這一次「之後要退休」　王世堅：盼把智慧、經驗帶到立院實現

吳欣岱成北市基進黨焦點　高嘉瑜怒：拉下她已成民進黨主流共識

蘇紫雲讚軍方釋中共軍演畫面　看得到表示打得到！可間接嚇阻

揭仲：中共軍演聲勢浩大　強度遜於去年8月

譴責中國環台軍演　立院朝野明擬發表共同聲明

幕後／何時徵召？侯友宜2024「類表態」　把球丟回給朱立倫

「我們的命是為國家人民存在」　侯友宜千字訴說對逝去弟兄的思念

曾沛慈莫名變胖3公斤　認了「懷疑有孕」嗨喊：收工馬上驗！

莊智淵退賽很不好意思：期望頸椎沒惡化太多　萌兒暖打氣

雷達兵發文控「掌握不到敵情」　國防部認定「假訊息」交警方查辦

蘇花發生嚴重車禍事故！小客車撞水泥路墩「1死1命危2傷」

台銀嘉義分行驚傳槍響　警員「觸動板機」開1槍射中地板

陳建仁：超過1300萬國人領6000元　已成功發放55％

喜提達物流獲2023年ESG物流永續獎金獎　設文教基金會回饋社會

外交部譴責環台軍演　「自曝共產政權非理性的荒謬本質」

再選這一次「之後要退休」　王世堅：盼把智慧、經驗帶到立院實現

郭台銘遭爆參選「為讓半導體西進中國」　鴻海斥：子虛烏有不負責任言論

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

中共「舟山艦」主動聯繫台灣海巡艦　請託開靠近一點「擺拍」

花蓮4聲巨響？　空軍：F-16未執行超音速試飛、低空飛行

網友發文指涉蔡英文侍衛走私香菸慘了！　總統府大怒向警方報案

軍公教年金改革　郭台銘：軍公教的苦，郭懂！選上恢復政府承諾

雄風反艦飛彈追瞄共軍　海軍FACG飛彈快艇緊急出港

馬英九訪陸、蔡英文訪美互尬！　最新政黨民調出爐

陸環台軍演威力多大？　郭正亮直言：非常接近「實戰狀態」

影／中共徐州艦、蘇州艦擾台畫面曝光　我軍宜陽軍艦、UAV監控

綠議員爆羅智強在高雄秘密消費　本尊回嗆反咬「這2人」

解放軍70架次、11艦次擾台航跡圖曝　東部外海4架殲15現蹤

幕後／何時徵召？侯友宜2024「類表態」　把球丟回給朱立倫

中共4小時狂派59軍機、11共艦！　山東航母編隊現蹤東台灣外海

律師事務所開業50周年　蘇貞昌夫妻復刻舊照

巴拉圭選後擬跟台灣斷交？　外交部證實「大陸明顯拉攏各方候選人」

更多熱門

相關新聞

郭國文籲王世堅：國會沒過半如何信賴台灣？

郭國文籲王世堅：國會沒過半如何信賴台灣？

民進黨將於4月17日開始辦理立委初選民調，台北市第二選區（大同區、士林區38里）現任立委何志偉拚連任，面臨資深市議員王世堅挑戰。何志偉10日找來黨主席賴清德子弟兵、新系立委郭國文合體掃街，火力全開嗆對手「小我不要來亂這個大局」，還批評王世堅自稱要退休一事說，「如果不想選的話，就讓年輕的來」；郭國文也語重心長地說，希望王世堅不要把力氣浪費在黨內，「國會過半沒辦法達成，要如何信賴台灣？」

高嘉瑜盼整合民調　吳欣岱不妥協

高嘉瑜盼整合民調　吳欣岱不妥協

開議前夕⋯北市發言人、綠議員互槓

開議前夕⋯北市發言人、綠議員互槓

傳陸再送貓熊！　蔣萬安：動物園就瀕危動物保育進行評估

傳陸再送貓熊！　蔣萬安：動物園就瀕危動物保育進行評估

若郭台銘願協調　徐巧芯：相信郭會認為「我有資格進國會」

若郭台銘願協調　徐巧芯：相信郭會認為「我有資格進國會」

關鍵字：

北市台北市台北市議會王世堅何志偉

讀者迴響

熱門新聞

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

林靖恩「有家的感覺」早就求嫁李坤城！

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

快訊／《五福星撞鬼》吳耀漢離世！

快訊／陳零九遇追撞車禍！　當場「噴血毀容」急送醫...親曝最新狀況

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

即／新店特斯拉自撞起火！名設計師送醫不治

鳳梨道歉了！首揭「19歲犯案前科」　撤影片原因曝

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

長孫把家賣了！84歲嬤睡門口抗議

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

快訊／Selina公開寶寶性別　曝光4個月大孕肚美成這樣！

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面