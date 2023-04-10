屏東首場高級救護技術員訓練　培訓專業人力爭取病患存活契機

▲屏東首場高級救護技術員訓練開訓 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提升消防救護人員緊急醫療專業知能，提供更高品質的到院前緊急救護服務，在屏東縣政府消防局積極爭取「內政部消防署第9期高級救護技術員訓練」下，已成功爭取於屏東縣辦理，並於今（10）日在該局特搜大隊高級救護技術員訓練教室辦理開訓典禮。

這次EMT-P（高級救護技術員）訓練自4月10日起至12月5日，將近8個月合計訓練時數長達1344小時，受訓期間所有參訓學員除了學習急救學理課程、醫院實習及救護車實習之外，亦預計將取得高級心臟救命術(ACLS)、小兒急救術(APLS)、到院前創傷救命術(PHTLS)及外傷急救術(ETTC)等醫療專業證照。

參訓學員自訓練結訓且經過衛生福利部甄試合格取得高級救護技術員資格後，即能於急救現場提供有緊急需求之傷病患氣管內插管、靜脈注射急救藥物、過敏患者給予肌肉注射腎上腺素等更高階急救處置，對提升緊急傷病患之存活率，極有助益。

消防局李彬正副局長表示，消防局排除萬難首次在國境之南辦理「中央級」的EMT-P訓練，是縣內緊急救護重要的里程碑。這次訓練並攜手具豐富培訓EMT-P經驗的義大醫院規劃豐富紮實的學理與實作課程，內容將十分充實，也期勉每位來自南部各縣市的參訓學員應把握機會盡力學習，努力吸收進階急救知識及技術。

南下參加典禮的消防署馮俊益副署長致詞表達了對學員的期待，並期許每一位未來的高級救護技術員，都能成為各縣市消防局重要的人力資產，也希望學員在結訓返回各縣市後，能持續精進急救知能，並肩負起教育訓練的責任，共同為提升縣市的到院前緊急救護能力與品質而努力。