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台南「勞工領袖大學」開訓　葉澤山期勉跨域學習創新思考

▲台南市政府與國立成功大學合作辦理｢勞工領袖大學初階班」於30日開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府與國立成功大學合作辦理｢勞工領袖大學初階班」於30日開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為建構黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，台南市政府與國立成功大學合作辦理｢勞工領袖大學初階班」於30日開訓。

台南市副市長葉澤山、成功大學教務長沈聖智、成功大學推廣教育中心主任辛致煒、勞工局王鑫基局長、黃惠美副局長、陳美顏專門委員、職訓就服中心梁偉玲主任、社團法人臺南市勞工領袖協進會林文一理事長及黃仲菁助理教授等參與開訓典禮，共同期勉勞工朋友透過終身學習、追求卓越，邁進成功之路。

副市長葉澤山感謝台南的智庫國立成功大學提供優質場地、師資，與市府一起規劃多元學習課程，協助在職勞工進行終身學習，提升工作職能。葉澤山說市長黃偉哲非常重視人才的培育，尤其現今全球環境變化快速之下，城市競爭力的關鍵就在人才，而人才的提升就需要透過不斷的學習，惟有透過學習，才能改變自己，增加未來職場競爭力。葉澤山說成人教育主張「即學即用」，知識會讓人有自信有力量，終身學習是現代每個人都必須完成的課業，踏出校園之後真正的學習才開始；各位學員都是來自不同行業別，百工百業菁英，葉澤山也鼓勵學員要有「跨域學習」的精神，同時運用創新思維一起強化台南發展，讓台南成為一個具有國際競爭力的希望城市。

▲台南市政府與國立成功大學合作辦理｢勞工領袖大學初階班」於30日開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大教務長沈聖智表示，成功大學一直擔任推動終身學習的推手，積極與市府、民間產業緊密合作，攜手培育企業所需的專業及跨域人才，而與勞工局合作辦理的勞工領袖大學更是廣受好評，透過每一年的課程檢討及調整，提供在職勞工最優質的師資及課程，在科技時代如何應用AI軟體及最近最紅的ChatGPT等工具，就是要透過不斷學習，才能獲得新知而不被淘汰，沈聖智鼓勵勞工朋友要投資自己，不僅就讀勞工領袖大學初階班，更要一氣呵成完成進階、高階課程，還有生活美語班多元化課程。

▲台南市政府與國立成功大學合作辦理｢勞工領袖大學初階班」於30日開訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

勞工局王鑫基局長說台南對人才培育相當重視，當全球各地都在搶人才之際，台南超前佈署主動培育人才、留住人才，「勞工領袖大學」採取初、進、高階、菁英班的階梯式學習系統，開辦至今已培訓3522名學員。為讓勞工朋友們由淺入深的瞭解職場上所需知識，課程包含勞動權益、職業安全、工會法規、管理知能等，同時採取滾動式調整，以符合學員需求，今年新增開辦「HR的選育用留」、「一起健康動起來」、「人際關係與心理調適」等課程；王鑫基期許學員透過在勞工領袖大學階梯式學習系統學習，讓勞工朋友吸收新知，提升職能，建立更廣泛的人脈，並將所學所長帶回工作職場，影響更多的人。

勞工領袖大學初階班自3月30日開課為期三個月，總計80小時；勞工局表示為提升勞工知能，除開辦勞工領袖大學，另每月在南門勞工育樂中心辦有「職場大小事」專題講座，鼓勵大家踴躍報名參加，課程資訊可查詢：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyxQa-fiTWaZ8WmVJE18WZepiSLVB7HmGy_32_g0_fMseijg/viewform 。

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