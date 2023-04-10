巴赫姆特膠著！　烏軍：俄羅斯改採「敘利亞焦土戰術」猛攻

▲ 巴赫姆特在戰火摧殘下已經淪為死城。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄軍數月來持續對烏克蘭東部頓內茨克城鎮巴赫姆特（Bakhmut）發動攻勢，始終未取得顯著進展。烏國軍官指出，俄方已經改採焦土戰術，以空襲及砲火摧毀一切建築物和烏方陣地，但烏軍仍奮力防禦。

綜合《天空新聞》及《路透社》，烏克蘭地面部隊指揮官瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）10日表示，「敵人轉向所謂的敘利亞焦土戰術」，試圖摧毀一切有利烏軍反抗的基地、武器與補給，甚至是農作物，也坦言巴赫姆特局勢艱困，但仍在可控範圍內。

瑟爾斯基還提到，由於俄國傭兵組織「瓦格納集團」士兵已經筋疲力盡，俄軍正調派空降部隊支援。

基輔當局10日稍早則指出，俄軍正加速猛攻頓內茨克，攻勢集中巴赫姆特及阿夫迪夫卡（Avdiivka），巴赫姆特以西至少10個城鎮和村莊遭到砲擊。但烏克蘭總參謀部聲稱，俄方並未取得進展。

另據烏克蘭國家緊急救難服務處（State Emergency Service），俄軍空襲札波羅熱一棟公寓，造成一名50歲男子及他11歲的女兒身亡，男子的妻子則在建築殘骸中倖存。

烏國總統澤倫斯基9日晚間發表談話，譴責俄方竟在東正教棕櫚主日（Palm Sunday）發動攻擊，「這就是這個恐怖主義國家紀念棕櫚主日的方式，俄羅斯就是如此將自己置於更加孤立的境地。」