雞、豬肉價格狂飆　國民黨團：蔡政府只發6千元民眾情何以堪？

▲立法院國民黨團「雞飛豬跳一路漲！～政府失靈失能！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

在民進黨政府執政之下，缺蛋問題還沒解決，蛋價幾乎一日三市，現在雞肉、豬肉價格飆漲，其中豬肉價格每斤飆近百元，讓傳統市場豬肉攤商根本不敢賣，清明期間乾脆放長假因應。國民黨團今（10）日上午召開記者會，痛斥民進黨政府只會選舉，根本不會執政，立委謝衣鳯要求還稅於民普發現金1萬元，但蔡政府僅願意發6,000元，面對今年是萬物齊漲、通膨大漲，甚至又漲健保部分負擔、水電也雙漲，民眾飽受生活壓力，真是情何以堪？

總召曾銘宗表示，國民黨在本屆第七會期開始，專注國人民生問題，一再提出攸關民眾生活相關問題，提醒蔡政府必須特別注意。然而在清明連假期間，豬肉價格不斷刷新紀錄，逼近牛肉價格，導致豬肉攤4月6日到10放長假暫時不賣。此外，2塊雞胸肉破200元，國產、進口價格都漲，蔡政府預估要到8月後緩解。

國民黨團質疑，到了8月份真的能紓解嗎？現在雞肉、豬肉漲翻天，雞排、便當也跟著漲翻天，再加上缺蛋，蛋價也不斷飆漲，人民真的活不下去了！在蔡政府執政2016年到2022年，實質經常性薪資從39,213元，增加到41,357元，僅增加了2,144元，平均每年增加306元，換句話說，每年薪水僅增加2個便當錢。

謝衣鳯表示，上週國內雞肉價格大幅上漲，去年底雞胸肉每斤70-80元，到了今年4月每斤高達80-90元；雞腿肉在去年底每斤80-90元，今年4月上漲每斤120-130元。換言之，2塊雞胸肉破200元，雞腿肉更是比雞胸肉貴20-30元。國人大都喜歡雞腿肉，漲幅比雞胸肉多10-20元，2塊雞腿肉將近250元左右。

謝衣鳯指出，清明連假期間，國產雞肉減產，供需失衡，雞肉價格漲不停，一般家庭主婦喜歡到傳統市場購買溫體雞肉，在嘉義最大傳統市場雞肉攤商價格，每斤破百元，較過去平均每斤50元翻倍漲。

謝衣鳯直言，現在是雞飛豬跳的現象，價格不斷飆漲，這要一般民眾要如何因應？國民黨團在去年蔡政府超徵稅額，要求還稅於民普發現金1萬元，但蔡政府僅願意發6,000元，面對今年是萬物齊漲、通膨大漲，甚至又漲健保部分負擔、水電也雙漲，民眾飽受生活壓力，真是情何以堪？