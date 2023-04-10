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只敢尊重卻不喊「支持」九二共識？　侯友宜：守護中華民國

▲侯友宜出席八里區下罟子漁港新建漁具倉庫暨浮動碼頭啟用典禮。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲侯友宜出席八里區下罟子漁港新建漁具倉庫暨浮動碼頭啟用典禮。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨最快五月徵召提名總統候選人，呼聲最高的新北市長侯友宜近日積極備戰兩岸與對外政見，至於「九二共識」的立場，據了解，侯友宜尊重九二共識，認同求同存異的精神，並捍衛中華民國，但只喊尊重卻不敢喊「支持」，難道是在打模糊仗？對此，侯友宜今（10）日受訪回應，守護中華民國的民主自由主權，捍衛人民安全是國人共同心願。

對於「九二共識」，傳出侯友宜採尊重並理解一九九二年的歷史與時空環境，認同其擱置爭議、求同存異的精神，並帶來實質的兩岸民間交流；即便經過中美對抗的時期，九二共識當年會談的精神，仍被認為有利於兩岸和平和區域穩定。

侯友宜今日上午出席下罟子漁港新建漁具倉庫暨浮動碼頭啟用典禮。他接受媒體聯訪時表示，守護中華民國的民主自由主權，捍衛人民安全是國人共同心願，面對國家未來發展，他們要凝聚最大共識，以最強大力量，讓中華民國能夠和平繁榮永續走下去。

至於前總統馬英九說兩岸同屬一中，總統蔡英文則批評是1970年的過時論述？侯友宜不願多談，僅稱謝謝大家，在整個歷史軌跡都永遠感謝每個人的貢獻。

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