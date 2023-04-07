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冷空氣襲周末！低溫掉到14度　下周暖熱「首颱生成最新機率曝」　

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風增強，明天和周日清晨低溫下探14到15度。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面遠離，換東北季風接力，北台灣有感降溫，明天(8日)低溫下探15度，周日(9日)受輻射冷卻影響，清晨空曠地區最低溫可能下探14度，周日白天氣溫將回升，周日到下周二(11日)各地回到穩定天氣，僅東半部、恆春半島和西部山區有零星飄雨。至於熱帶擾動下周是否會生成颱風，氣象粉專指出成颱機率不高。

中央氣象局預報員趙竑表示，今天(7日)晚上開始將受東北季風影響，且將持續到周日(9日)清晨，今晚起雨量變少，僅東半部、西半部山區有雨，西半部平地多雲到晴，周日(9日)白天東北季風減弱，白天溫度回升明顯。

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下周起天氣更為穩定，趙竑指出，周日(9日)到下周二(11日)各地天氣穩定，晴到多雲，僅東半部、恆春半島會有零星飄雨，西半部中午過山區有零星短暫陣雨；下周三(12日)北邊水氣多一點，宜蘭、花蓮、北部山區有局部短暫雨，其他地方多雲到晴。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

下周四、五(13日~14日)環境偏東風到南風，東半部有局部短暫雨，其他地方多雲到晴，要留意山區有零星短暫雨。

至於下個周末有鋒面報到機率，趙竑指出，目前還沒進入夏天，北方都還是可能有一波一波鋒面，15日有機會，北部、東半部比較潮濕，可能有鋒面接近或東北季風。

溫度部分，趙竑表示，4月9日之前都將受冷空氣影響，明天周六(8日)清晨北台灣低溫約15到17度，其他地方17到20度，白天北台灣溫度回升不明顯，整天氣溫約20度以下，其他地方21到25度；周日(9日)清晨因環境偏乾，有輻射冷卻作用，低溫範圍較周六廣，中部以北、東半部低溫15度到16度，空曠地區將再低1到2度，最低溫下探14度，其他地方17到19度。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

周日白天後高溫將回升一些，北台灣約21到23度，其他地方約25度左右；下周一到下周五(10日~14日)溫度類似，各地約25度以上，南部近山區和河谷高溫會接近30度。

至於菲律賓東南方有熱帶擾動發展，是否強度會增強為熱帶性低氣壓或颱風，趙竑指出，目前該熱帶擾動還滿弱的，未來會不會組織起來還有變數，周日再觀察比較明確。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」則表示，確實有一個熱帶擾動90W正醞釀、發展中，目前位菲律賓東南方，未來幾日將逐漸整合、稍微增強，但因很快碰到菲律賓陸地，加上整體發展環境不太適合發展，成為颱風的機率不高，但生成熱帶低壓的機會是有的；路徑方面未來5天緩慢移動，下周三(12日)到下周四(13日)才會靠近穿越菲律賓，不過仍有變數需繼續觀察。

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