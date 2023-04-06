明起劇烈降溫來了！北台灣濕冷「跌回16度」　周日起連5天回溫放晴

▲明天北台灣有感降溫，北部、東半部、中南部山區將有局部短暫雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受鋒面通過、東北季風增強影響，明天(7日)起大降溫，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，明晚到周日清晨最冷，低溫下探16度，周日(9日)過後水氣減少且回溫，將迎來5天穩定好天氣至下周四(13日)。

氣象局預報員林定宜表示，今天晚上到明天受鋒面通過、東北季風增強影響，明天(7日)北部、東北部轉涼，迎風面北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地方有零星短暫雨；明天下半天水氣減少，晚上隨水氣逐漸遠離，降雨將趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，明天(7日)、後天(8日)到周日(9日)清晨，水氣逐日不斷減少，剩東半部、西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。周日(9日)白天開始，東北季風減弱，各地大多多雲到晴，持續到下周四(13日)，將連5天都是好天氣，不太會下雨。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，明天(7日)北台灣天氣濕涼，北部、東北部最低溫17度，其他地區低溫18到21度，高溫部分，北部、東北部、東部約26到30度，南部也會有超過30度可能；該波東北繼風預計影響到周日清晨，期間周六(8日)晚間到周日(9日)清晨最冷，北部低溫可能僅16度。

周日(9日)白天開始，東北季風減弱，北台灣氣溫逐日回升且將持續到下周四(13日)，高溫北市可到25度，整個北部高溫約26度，中部高溫27到28度，南部高溫29到30度。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

至於菲律賓熱帶擾動發展，是否可能生成熱帶性低氣壓甚至是颱風，林定宜表示，目前各國模式看法滿分歧，美國模式預測比較強一點，歐洲模式預測沒那麼強，不過過往美國模式預測強度有過強經驗，因此仍待明天之後持續觀察是否有發展趨勢。