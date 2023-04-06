　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明起劇烈降溫來了！北台灣濕冷「跌回16度」　周日起連5天回溫放晴

▲▼天氣 東北季風南下 下雨 天冷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天北台灣有感降溫，北部、東半部、中南部山區將有局部短暫雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受鋒面通過、東北季風增強影響，明天(7日)起大降溫，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，明晚到周日清晨最冷，低溫下探16度，周日(9日)過後水氣減少且回溫，將迎來5天穩定好天氣至下周四(13日)。

氣象局預報員林定宜表示，今天晚上到明天受鋒面通過、東北季風增強影響，明天(7日)北部、東北部轉涼，迎風面北部、東半部及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地方有零星短暫雨；明天下半天水氣減少，晚上隨水氣逐漸遠離，降雨將趨緩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林定宜指出，明天(7日)、後天(8日)到周日(9日)清晨，水氣逐日不斷減少，剩東半部、西半部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。周日(9日)白天開始，東北季風減弱，各地大多多雲到晴，持續到下周四(13日)，將連5天都是好天氣，不太會下雨。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

溫度部分，明天(7日)北台灣天氣濕涼，北部、東北部最低溫17度，其他地區低溫18到21度，高溫部分，北部、東北部、東部約26到30度，南部也會有超過30度可能；該波東北繼風預計影響到周日清晨，期間周六(8日)晚間到周日(9日)清晨最冷，北部低溫可能僅16度。

周日(9日)白天開始，東北季風減弱，北台灣氣溫逐日回升且將持續到下周四(13日)，高溫北市可到25度，整個北部高溫約26度，中部高溫27到28度，南部高溫29到30度。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

至於菲律賓熱帶擾動發展，是否可能生成熱帶性低氣壓甚至是颱風，林定宜表示，目前各國模式看法滿分歧，美國模式預測比較強一點，歐洲模式預測沒那麼強，不過過往美國模式預測強度有過強經驗，因此仍待明天之後持續觀察是否有發展趨勢。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
投手還剩11秒就出手　白襪強打吞K不滿突襲投球大吼被趕出場
猴痘疫苗第二階段2.5萬人份　開搶時間出爐
快訊／證交所：「3檔個股」將停止買賣
快訊／不是人蛇集團！靜宜大學女大生失蹤　家長已知悉情況
明起劇烈降溫來了！　北台灣濕冷「跌回16度」
靜宜女大生消失　現3大疑點！
失蹤前一周才分手！靜宜女大生甩前男友　請友傳話：我要出國了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3年沒流行！腸病毒今年恐大爆發　衛生局籲落實「濕搓沖捧擦」

台北驚見神秘光束！網擔憂像影集情節「被登出」知情人士曝：沒這麼可怕啦

猴痘疫苗第二階段2.5萬人份「下周一開搶」　隔離新制暫未拍板

他見弟弟「Google搜尋紀錄」傻了　一票超好奇：是不是有人正在舔

下周出現今年首颱？一圖看颱風生成落點　氣象局曝「4月颱影響」　

贏過50嵐1號！「哪家的加料手搖飲最好喝」她推爆1家低調連鎖店

桃榮肺癌篩檢利器「低劑量肺部電腦斷層」　助民眾早期發現

明起劇烈降溫來了！北台灣濕冷「跌回16度」　周日起連5天回溫放晴

女作家再挖小S舊照轟「不衛生」！列6點諷：住帝寶卻不懂基本禮儀

打敗漫威「超夯1動畫」上映日全台票房破3千萬　空降冠軍！眾喊扯

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

3年沒流行！腸病毒今年恐大爆發　衛生局籲落實「濕搓沖捧擦」

台北驚見神秘光束！網擔憂像影集情節「被登出」知情人士曝：沒這麼可怕啦

猴痘疫苗第二階段2.5萬人份「下周一開搶」　隔離新制暫未拍板

他見弟弟「Google搜尋紀錄」傻了　一票超好奇：是不是有人正在舔

下周出現今年首颱？一圖看颱風生成落點　氣象局曝「4月颱影響」　

贏過50嵐1號！「哪家的加料手搖飲最好喝」她推爆1家低調連鎖店

桃榮肺癌篩檢利器「低劑量肺部電腦斷層」　助民眾早期發現

明起劇烈降溫來了！北台灣濕冷「跌回16度」　周日起連5天回溫放晴

女作家再挖小S舊照轟「不衛生」！列6點諷：住帝寶卻不懂基本禮儀

打敗漫威「超夯1動畫」上映日全台票房破3千萬　空降冠軍！眾喊扯

IU接下Netflix新戲　「一集入袋5億」擊敗宋慧喬、全智賢片酬登冠

警方公開3兇嫌身份！首爾婦夜歸遭「綁架殺害」　虛擬幣投資惹孽緣

郵輪載來的不只是旅客　高比例的船員也是遊客與消費者

時力讚蔡麥會展現台美關係堅實　嗆中國動作多成台海「麻煩製造者」

超狂裝備！楊謹華為了睡眠品質搬床墊　林心如露營帶女兒小毯子

「一排中古透天」不到百萬　驚見1共通點！釣出勇者曝真相

18歲網紅「罹罕見癌症」病逝　家屬證實死訊！最後發文：呼吸好難

先探／EV銷量續增　充電樁擴大建置

柴山登山客心肌梗塞倒地昏迷　搶救3.5小時仍不治

3年沒流行！腸病毒今年恐大爆發　衛生局籲落實「濕搓沖捧擦」

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

祖厝60年前車票　校名震撼全場

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚超方便

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

好市多1夯物「折扣65元」！會員喊買：衝啊

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

她晨泳30年竟更胖　醫曝原因

亂倫親姊！疑本人稱「2人都喝醉」被打臉

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

更多熱門

相關新聞

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

受鋒面及對流雲系移入影響，今天和明天易有短暫陣雨或雷雨，其中今天降雨區廣，西半部和中部以北降雨明顯，明天北部、東部和中南部山區有雨；受東北季風影響，今晚到明天溫度將驟降，北台灣低溫將狂掉下探16度，周一後氣溫回暖，天氣轉為穩定。

今年首颱「珊瑚」生成？專家曝有4成機率　可能成颱時間出爐

今年首颱「珊瑚」生成？專家曝有4成機率　可能成颱時間出爐

鋒面來了！雨由北往南游擊　冷空氣明接力灌頂「氣溫狂掉探1字頭」

鋒面來了！雨由北往南游擊　冷空氣明接力灌頂「氣溫狂掉探1字頭」

雨彈今夜開炸！開工日濕涼雨區曝

雨彈今夜開炸！開工日濕涼雨區曝

好天氣掰了！明起雨彈由北往南轟

好天氣掰了！明起雨彈由北往南轟

關鍵字：

天氣氣象局降溫下雨回暖放晴

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

快訊／靜宜女大生下落曝！確定入境緬甸仰光

祖厝60年前車票　校名震撼全場

王淨原來超有料！曹佑寧7符號警告

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

《麻辣鮮師》范筱梵離婚了！

張家界玻璃棧道4人集體跳崖輕生！3男1女身分曝

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

完美主義者的療癒抽屜　3D列印建合身收納空間

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面