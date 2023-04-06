今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

▲今天雨區擴大，將有不定時短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受鋒面及對流雲系移入影響，今天和明天易有短暫陣雨或雷雨，其中今天降雨區廣，西半部和中部以北降雨明顯，明天北部、東部和中南部山區有雨；受東北季風影響，今晚到明天溫度將驟降，北台灣低溫將狂掉下探16度，周一後氣溫回暖，天氣轉為穩定。

氣象局預報員劉沛滕表示，今天(6日)受到鋒面影響，台灣西半部有不定時短暫陣雨、雷雨，明天(7日)鋒面通過，西半部也會有不定時雷雨、陣雨，明天白天之後，中南部平地降雨才會減緩，明天降雨以北部、東半部和各地山區為主，鋒面通過後，周五、周六、周日(7日~9日)受東北季風影響，北台灣氣溫轉涼，明天氣溫將明顯下降。

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劉沛滕指出，目前鋒面在馬祖附近，馬祖、金門今天易有陣雨和雷雨密集出現，台灣也會有不定時對流雲系移入，雖然不是整天下雨，但今天西半部有不定時短暫陣雨和雷雨，迎風面東半部也會有降雨情形。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

針對降雨趨勢，劉沛滕指出，今天(6日)降雨範圍滿廣，西半部、中部以北降雨明顯，降雨以短暫陣雨和雷雨為主，明天降雨以北部、東半部降雨較為明顯，中南部將慢慢轉多雲，中南部山區仍有短暫陣雨，特別是南部山區降雨明顯一些。

劉沛滕表示，周六、周日(8日~9日)受東北季風影響，降雨以迎風面東半部為主，西部剩山區有零星降雨，水氣周六後減少，降雨慢慢減緩，東部仍要留意降雨時間仍長一些。

▲未來一周溫度趨勢，今晚到明天溫度明顯驟降。（圖／氣象局）

溫度部分，劉沛滕表示，明天(7日)鋒面通過，且受東北季風影響，北部今晚到明天溫度明顯降溫，周五、周六、周日(7日~9日)北台灣氣溫約16到20度，低溫約16到17度，感受涼冷，花東、中南部溫度略降，周一(10日)東北季風減弱，氣溫將回升，周一後維持天氣穩定。