　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今天雨區擴大，將有不定時短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

受鋒面及對流雲系移入影響，今天和明天易有短暫陣雨或雷雨，其中今天降雨區廣，西半部和中部以北降雨明顯，明天北部、東部和中南部山區有雨；受東北季風影響，今晚到明天溫度將驟降，北台灣低溫將狂掉下探16度，周一後氣溫回暖，天氣轉為穩定。

氣象局預報員劉沛滕表示，今天(6日)受到鋒面影響，台灣西半部有不定時短暫陣雨、雷雨，明天(7日)鋒面通過，西半部也會有不定時雷雨、陣雨，明天白天之後，中南部平地降雨才會減緩，明天降雨以北部、東半部和各地山區為主，鋒面通過後，周五、周六、周日(7日~9日)受東北季風影響，北台灣氣溫轉涼，明天氣溫將明顯下降。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉沛滕指出，目前鋒面在馬祖附近，馬祖、金門今天易有陣雨和雷雨密集出現，台灣也會有不定時對流雲系移入，雖然不是整天下雨，但今天西半部有不定時短暫陣雨和雷雨，迎風面東半部也會有降雨情形。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

針對降雨趨勢，劉沛滕指出，今天(6日)降雨範圍滿廣，西半部、中部以北降雨明顯，降雨以短暫陣雨和雷雨為主，明天降雨以北部、東半部降雨較為明顯，中南部將慢慢轉多雲，中南部山區仍有短暫陣雨，特別是南部山區降雨明顯一些。

劉沛滕表示，周六、周日(8日~9日)受東北季風影響，降雨以迎風面東半部為主，西部剩山區有零星降雨，水氣周六後減少，降雨慢慢減緩，東部仍要留意降雨時間仍長一些。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢，今晚到明天溫度明顯驟降。（圖／氣象局）

溫度部分，劉沛滕表示，明天(7日)鋒面通過，且受東北季風影響，北部今晚到明天溫度明顯降溫，周五、周六、周日(7日~9日)北台灣氣溫約16到20度，低溫約16到17度，感受涼冷，花東、中南部溫度略降，周一(10日)東北季風減弱，氣溫將回升，周一後維持天氣穩定。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
女主播出國被拍！　往下驚見「超兇亮點」
LIVE／直擊中共台海巡航現場！　海上畫面全公布
LIVE／女大生失蹤疑點多！最後身影曝　學者母離奇亡高大成揪
獨／錄取建中北一女「明星國中排名」曝！　教育局回應
以為東京只是高級版台北！　他下飛機「見4景象」改觀
今雨區擴大！　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」
快訊／爛醉男當眾勒斃小黃運將！　目擊者曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

0422春日趴／野餐必備「三角飯糰DIY」快來報名衝一波

台灣營養精神醫學研究於國際大放異彩！　ISNPR年會表現驚豔

獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

奇美醫職場健康月！　建構以人為本的友善職場

和欣客運4／17起票價調漲「短途最多貴10%」　監理所：長途漲幅小

9000元的飲料！「從口袋滑出被罰」騎士傻了　網戰翻：下次掉雞腿

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚：超級方便

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

高嘉瑜「飆高音」大失控　推拿治療全程尖叫喊痛

超香！泰變性正妹雲集　有醫師證明可免除兵役

愛莉莎莎新歡遭爆是暴力男！　掐脖毆打前女友…她崩潰證實

趙小僑帶愛女逛街「劉子銓轉身買玩具」　典典寶寶走公主風...劉亮佐：可以不要嗎？

弟練TikTok魔性舞蹈　看1次就學會哥哥笑瘋

0422春日趴／野餐必備「三角飯糰DIY」快來報名衝一波

台灣營養精神醫學研究於國際大放異彩！　ISNPR年會表現驚豔

獨／錄取建中北一女「明星國中」排名瘋傳　教育局澄清：非官方資料

奇美醫職場健康月！　建構以人為本的友善職場

和欣客運4／17起票價調漲「短途最多貴10%」　監理所：長途漲幅小

9000元的飲料！「從口袋滑出被罰」騎士傻了　網戰翻：下次掉雞腿

妹子結帳驚見UNIQLO「新奇1物」！網讚：超級方便

今雨區擴大！一圖看降雨熱點　雪崩式降溫來了「低溫剩16度」

台南龍崎條款！修法認定廢止開發許可、環評應失效　環保署長：尊重

奈良美智穿藍白拖展現台味！足跡也到花東　稱長濱像湘南

快訊／柴山盤榕休息區男山友昏倒　心肌梗塞命危...送醫槍救中

搭Uber被撞...下車處理竟被砍！2男手腳濺血　惡煞下落不明

美房市反轉升溫！2月房屋成交量激增14.5％　1主因曝光

中菲行強化數位行銷創造價值　3月營收月增14.5%保獲利

總統在美見美國會議長將成新常態？　外交部政次：應該是這樣

游錫堃：非常高興看到蔡麥會　台美關係越來越好

亂尿尿惹事！爛醉外送員勒斃小黃運將　行兇過程「忘光了」

說好給資遣費…翻臉誣曠職！　員工怒吉「繼光香香雞」贏了

總統家人低調現身僑宴　姊妹6年不見、蔡英文見家人也好開心

台灣3月新車銷量出爐「特斯拉再爆大量」！累積銷量已破3000台

生活熱門新聞

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

祖厝60年前車票　校名震撼全場

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

在家穿T恤+內褲！哥哥女友嫌不得體：色誘家人？

亂倫親姊！疑本人稱「2人都喝醉」被打臉

連假最後一天！今年還剩「2次補班地獄」日期曝光

館長抖內量是台灣YT之冠　金額讓鄉民震撼

這5絕情星座「一劈腿就回不去了」

計程車當掩體！桃園男女修車廠前趴地激戰

她晨泳30年竟更胖　醫曝原因

小S曬居家用餐照　她痛批「噁心」教壞女兒

開工不要崩潰！5大連假等著你　爽休4天還有2次

6人斷言人妻會有2段婚姻　夫1招解套

更多熱門

相關新聞

今年首颱「珊瑚」生成？專家曝有4成機率　可能成颱時間出爐

今年首颱「珊瑚」生成？專家曝有4成機率　可能成颱時間出爐

菲律賓東方海面有熱帶雲系發展，是否有機會生成今年第1號颱風「珊瑚」(Sanvu)，氣象專家賈新興表示，預計4月8日、9日有7到8成機率在菲律賓呂宋島南邊生成熱帶性低氣壓，4月12日到13日有3到4成機率成颱，預估路徑往呂宋島方向前進，對台灣不會有影響。

鋒面來了！雨由北往南游擊　冷空氣明接力灌頂「氣溫狂掉探1字頭」

鋒面來了！雨由北往南游擊　冷空氣明接力灌頂「氣溫狂掉探1字頭」

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

雨彈今夜開炸！開工日濕涼雨區曝

雨彈今夜開炸！開工日濕涼雨區曝

好天氣掰了！明起雨彈由北往南轟

好天氣掰了！明起雨彈由北往南轟

關鍵字：

天氣氣象局鋒面下雨降溫氣溫

讀者迴響

熱門新聞

靜宜女大生失蹤8天　校方鬆口證實了

快訊／靜宜女大生失蹤　警證實已經出境了

金鐘男星「拍戲活塞DIY」！洩慾過程全被目睹

即／失蹤靜宜女大生生「獨自赴英曼谷下機」

強雨彈來了　斷崖式降溫跌回1字頭

祖厝60年前車票　校名震撼全場

情侶必吃「10大催情食物」！她推菠菜：更容易高潮

朋友超愛1穿搭！她狂罵「作賤身體」　網看傻

彰化6日晚上「送肉粽」當地人傻：會經過夜市

即／失蹤女大生出境前1天「最後身影曝」！

網紅擁雙陰道　「一個工作、一個用來玩」

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

麥卡錫「1句話」玩大！　郭正亮：白宮氣在心裡

台南2天1夜「噴1萬3」不如出國！網見明細搖頭

新店嬤「全身紅」洩憤亡！　兒是知名政治學者

更多

最夯影音

更多
男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽

男對超商帥店員唱情歌　他驚訝困惑→點歌續聽
董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

董仔「性需求大」求歡多次被拒！　質疑未婚夫變心...氣喊「你不跟我愛愛」

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

被冷到？蝙蝠突打噴嚏　嚶一聲+用翅膀包緊緊

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

郭台銘首鬆口爭取2024總統　為4年前離開國民黨90度鞠躬

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

謝金燕曝與林志穎「驚人關係」！　陳若儀看老公娃娃臉：很不爽XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面