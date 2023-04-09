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北捷寵物專車登場！42隻犬貓開心搭車　蔣萬安：不排除變每年固定活動

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安2022年競選期間拋出試辦「捷運寵物車廂」政策，台北捷運公司於4月9日啟動一天限定的「捷運寵物專車限定活動」，共有36組飼主與42隻中小型犬、貓共同參與；針對此活動未來會不會變每年固定？蔣萬安直言「不排除」，今天先規劃30組民眾，希望能一步步推展。

▲▼蔣萬安出席國際寵物日「寵物專車」活動。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國際寵物日「寵物專車」。（圖／記者呂佳賢攝，下同）

台北捷運與台北市動保處響應國際寵物日，4月9日首度推出一日限定寵物專屬列車，開放報名當天18分鐘額滿，共有36組飼主與42隻中小型犬、貓共同參與，並從捷運象山站一路搭到捷運圓山站。

▲▼蔣萬安出席國際寵物日「寵物專車」活動。（圖／記者呂佳賢攝）

蔣萬安9日上午出席國際寵物日「寵物專車」活動，被問到此活動會不會變常態性？蔣萬安表示，今天其實是試辦，也是兌現去年跟市民的承諾，市府已有做相關規劃，也會適時來調整，並聽寵物飼主的反饋。

蔣萬安提及，此次規劃將犬貓分開車廂，並配有獸醫師、行為訓練師，清潔上也有雙層空氣濾網，以及最後活動結束返回機廠做全面清消再重新上線，「試辦過程如果還可以做得更好，我們都很願意來做調整。」最重要目的是打造真正寵物友善環境，一個偉大文明城市，最重要的是對待動物態度跟做法，愛毛孩得落實在日常生活當中。

▲▼台北市長蔣萬安出席國際寵物日「寵物專車」。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安出席國際寵物日「寵物專車」。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

媒體追問，蔣萬安稱「適時調整」，未來會不會變每年固定活動？蔣萬安回應，「當然不排除！」此次先試辦後，再來看未來頻率、車廂規劃等，「我知道一開放報名時就秒殺，今天先規劃30組、每一組最多4個人，先從這樣第一步開始，希望一步步推展。」

至於若毛孩隨地大小便，會不會進行開罰？蔣萬安僅說，都有相關規定跟做法。

帶柴犬搭車的飼主廖先生表示，特別報名帶狗狗出來放鬆，這次活動比較特別，狗狗們滿激動的，但因為北捷有規定搭乘專車前得用運輸籠或車子，所以不太會擔心與其他毛孩產生摩擦。至於會不會希望成為常態性活動？廖先生說，若能變成常態性的話也不錯，希望政府在友善寵物上可以做到更好。

帶貓咪響應此活動的毛先生說，常常帶自家貓咪出門，所以滿希望該活動能常態化，也希望有其他貓咪的家長可以一起參與，讓貓咪能有更多認識新朋友機會。被問到是否擔心與其他貓咪產生摩擦？毛先生回應，只怕自家貓咪太熱情，弄到其他貓咪不開心，但也歡迎毛小孩們一起來玩。

而隨車的王姓獸醫師說明，已有受過基本訓練，包括狗狗打架時的外傷處理，以及貓咪比較需要協助放鬆，在外出袋放貓草與玩具等。

▲▼台北捷運試辦國際寵物日「寵物專車」。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北捷運試辦國際寵物日「寵物專車」。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北捷運試辦國際寵物日「寵物專車」。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北捷運試辦國際寵物日「寵物專車」。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北捷運試辦國際寵物日「寵物專車」。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北捷運試辦國際寵物日「寵物專車」。（圖／記者袁茵攝）

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