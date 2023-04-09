傳陸擬再送貓熊！蔣萬安今讚「很好的事」　林奕華卻喊：沒正式討論

▲台北市副市長林奕華。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

象徵兩岸交流意義的大貓熊團團、圓圓於2008年由中國大陸贈送來台，而團團於2022年11月19日病逝，讓許多喜愛大貓熊的民眾感到傷心；外傳陸方希望再以「熊貓外交」送大貓熊來台展現善意，蔣萬安9日上午稱「很好的事」，但台北市副市長林奕華下午卻說，目前還沒有做正式討論。

新冠肺炎疫情趨緩，2022九合一大選又由國民黨大勝，只見前國民黨主席洪秀柱、黨副主席夏立言，以及前總統馬英九紛紛前往陸方訪問，營造出兩岸氛圍春暖花開之際，外傳陸方下一個動作，就是希望再以「熊貓外交」送大貓熊來台展現善意，就看主管台北市立動物園的蔣萬安如何接球，以及蔡政府願不願意放行。

針對外傳中國大陸要再贈送貓熊，蔣萬安回應，不管是城市跟城市之間的交流，或是動物園能再多一隻貓熊創造、產生的效益，「我覺得都是很好的事情。」北市府事前也必須請動物園、兩岸事務小組進行全面了解跟研議溝通，若有初步結論都會跟大家報告。

不過，督導教育局的台北市副市長林奕華說，上次上海團因燈會訪台，但包括雙城論壇、熊貓議題，都還沒有做正式討論，「其實一切還沒開始進到討論階段。」

針對雙城論壇時間為何？林奕華說明，目前還在內部討論，兩岸之間還沒開始做相關協調，跟上海方連第一次交談都未正式開始。至於此次是否由蔣萬安親自去上海進行雙城論壇？林奕華仍未正面回應，僅說還沒談到誰會去，目前都在初步階段，包括今日談及貓熊議題，都不在現在討論議題內。

至於目前討論議題層面為何？林奕華說，希望像是台北、上海之間的文化或觀光部分做交流，以及城市動物友善等，但目前都還停留在市府內部意見確定。