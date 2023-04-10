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馬英九引陸憲法稱「台灣不可分割」　獨派今告通謀喪失領域罪

▲▼馬英九結束中國訪問行程返台 。（圖／記者李毓康攝）

▲前總統馬英九日前返台。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

前總統馬英九日前赴陸，重申一中各表概念說，大陸地區是「我們的領土」，而大陸主張「台灣是中國不可分割的一部分」，這是事實很清楚。不過，獨派團體台灣國指出，馬英九的談話傷害台灣國家尊嚴、意圖將台灣主權領域讓給中國，言行觸犯《刑法》通謀喪失領域罪，今天下午2點28分，將向台灣高等檢察署提告。

馬英九日前在中國大陸與湖南大學學生座談時表示，《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第2條有定義「台灣地區」與「大陸地區」，台灣地區是台澎金馬，大陸地區則是台澎金馬以外，不論是在台灣、在大陸，在憲法上都屬於一個中國，「我們是台灣地區，你們是大陸地區」；他更說，知道大陸1982年的憲法前言裡，也有提「台灣是中國不可分割的一部分」，「這是事實很清楚」。

台灣國今天上午發布採訪通知指出，馬英九身為台灣前總統，這番話除了傷害台灣的國家尊嚴外，更意圖將台灣的主權領域喪失予中國，其言行可能觸犯《刑法》通謀喪失領域罪，因此，台灣國特別選在《台灣關係法》生效44周年的今天，向台灣高等法院檢察署提出告訴，以儆效尤。

《刑法》第104條規定，通謀外國或其派遣之人，意圖使中華民國領域屬於該國或他國者，處死刑或無期徒刑，未遂犯罰之，預備或陰謀犯罪者，處3年以上10年以下有期徒刑。

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