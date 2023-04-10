　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

最新民調！逾5成認對美中等距　48.8%盼「92共識」為兩岸交流基礎

▲▼馬英九結束中國訪問行程返台。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九結束中國訪問行程返台。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文、前總統馬英九日前分別出訪，針對「雙英出訪」之後的政治效應，啟思民本基金會今（10）日公布民調，發現有62.3％民眾認為兩岸交流對台灣安全才有保障，另有48.8％民眾同意以「九二共識」 作為兩岸交流基礎，且當九二共識內涵變成「基於《中華民國憲法》的九二共識」時，更有過半數的53.4％民眾表達同意。

啟思民本基金會今天公布「雙英出訪」民調，針對兩岸之間要不要交流？有62.3％民眾認為兩岸交流對台灣安全才有保障，23.1％認為兩岸完全不要交流對台灣安全才有保障，另有14.6％表示不知道或沒意見。

對於民眾是否支持以「九二共識」做為兩岸交流基礎？有25％民眾對此非常同意，23.8％還算同意，10.7％不太同意，33.4％完全不同意，另有7.2％表示不知道或沒意見。整體而言，同意「九二共識」的民眾有48.8％，不同意「九二共識」的民眾有44.1％。

▲針對九二共識最新民調。（圖／啟思民本基金會提供）

▲同意「基於《中華民國憲法》的九二共識」的民眾有53.4％。（圖／啟思民本基金會提供）

另針對「基於《中華民國憲法》的九二共識」進行調查，發現有29.1％民眾對此非常同意，24.3％還算同意，12.8％不太同意，26.5％完全不同意，另有7.4％表示不知道或沒意見。整體而言，同意「基於《中華民國憲法》的九二共識」的民眾有53.4％，不同意者39.4％。

看到「九二共識」獲得較多數民眾支持，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，這麼多群眾贊成九二共識，尤其當提到「憲法一中」時，連綠營民眾反對的比率都降低了，說明老百姓還是覺得要依據憲法來治國。

本次民調也針對美中台關係進行調查，發現38.4％民眾認為台灣應該親美國，僅6.9％民眾認為台灣應該親中國大陸，另有50.3％民眾認為台灣應該與美中保持等距。啟思民本基金會董事長江啟臣表示，這結果說明台灣普遍「中間親美」。

▲針對九二共識最新民調。（圖／啟思民本基金會提供）

▲有48.8％民眾同意以「九二共識」 作為兩岸交流基礎。（圖／啟思民本基金會提供）

對於台海和平穩定應由美中台哪一方扮演關鍵角色？有41.9％民眾認為是台灣，26.8％認為是美國，24.6％認為是中國大陸應扮演關鍵角色，另有6.8％表示不知道或沒意見。

至於在美中台關係中，是否認同台灣為美中棋子這句話？有32.3％民眾非常同意這句話，28.7％民眾還算同意，等於高 達61% 受訪者認同台灣是美中的棋子，但有16.3％不太同意，18.6％完全不同意，另有4.1％表示不知道或沒意見。

本次民調由啟思民本基金會執行，透過Facebook廣告發送問卷，於4月7日至8日，針對全國20歲以上網路人口，共取得1088份有效問卷，依比例估計法反覆加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3%內。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來
林靖恩早就求嫁李坤城！他答應律師1要求…嚇了林父一跳
獨／李坤城年輕照曝！　抱兒輕輕哄睡
「內門阿隆師」風光娶媳！百輛超跑迎娶　一字排開超震撼
星巴克今11點起　快閃買一送一！現場賺特大杯
獨／李坤城癌逝「林靖恩都在旁」　兒子說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳郭台銘有意協調「芯費」　徐巧芯：相信他認為「我有資格進入國會」

與費鴻泰關係「沒蓋捷運難度高」　徐巧芯：站在深處仍能看見光亮

最新民調！逾5成認對美中等距　48.8%盼「92共識」為兩岸交流基礎

蓋捷運、協調「芯費」哪個難？　蔣萬安大笑未答⋯徐巧芯站旁喊這句

游盈隆替蔡英文抱屈「飛來橫禍」　提醒趙天麟小心這位董座參選

訪美與海外年輕人座談　柯文哲：想解決問題就要拋棄「選票束縛」

雙英出訪後最新政黨民調　民進黨23.3％居首、國民黨18.6％緊追

陸環台軍演威力多大？　郭正亮直言：非常接近「實戰狀態」

陳耀祥4月強闖鏡電視？　藍委嗆「追究到底」：已失獨立機關作為

詐騙破獲率逾9成？　游毓蘭嗆警政署「騙肖欸」：被害人沒拿回錢

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

滾輪轉圈蹦出柔軟糰子　日本90年老店療癒製程

「爺孫戀」李坤城大腸癌病逝　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

國1湖口段砂石車追撞　小客車慘被壓扁成廢鐵

《計程車2》「Victor」夜店選妃迷姦　準備「拍過程傳群組」李帝勳一腳踹飛

10月大萌弟鮪魚肚+老派坐姿　媽餵寶寶餅：怎像大哥吃檳榔

傳郭台銘有意協調「芯費」　徐巧芯：相信他認為「我有資格進入國會」

與費鴻泰關係「沒蓋捷運難度高」　徐巧芯：站在深處仍能看見光亮

最新民調！逾5成認對美中等距　48.8%盼「92共識」為兩岸交流基礎

蓋捷運、協調「芯費」哪個難？　蔣萬安大笑未答⋯徐巧芯站旁喊這句

游盈隆替蔡英文抱屈「飛來橫禍」　提醒趙天麟小心這位董座參選

訪美與海外年輕人座談　柯文哲：想解決問題就要拋棄「選票束縛」

雙英出訪後最新政黨民調　民進黨23.3％居首、國民黨18.6％緊追

陸環台軍演威力多大？　郭正亮直言：非常接近「實戰狀態」

陳耀祥4月強闖鏡電視？　藍委嗆「追究到底」：已失獨立機關作為

詐騙破獲率逾9成？　游毓蘭嗆警政署「騙肖欸」：被害人沒拿回錢

傳郭台銘有意協調「芯費」　徐巧芯：相信他認為「我有資格進入國會」

校園霸凌調查「校方球員兼裁判」　立委要求教育部改善

補助學技能還領獎勵金　產業新尖兵計畫助青年接軌職場

美國監聽南韓國安幕僚！他憂「美國施壓」軍援烏國　南韓外交陷兩難

曾直播爆哭…陳零九分手2月突脫口「每天離死亡更近」！　首揭內心糾結

花蓮男遭攔查「侵占租賃車」　搜出改造手槍+安毒！

台灣Opel「第2款休旅車」確定4／18上市　預料搭1.2渦輪動力

「港灣1號院」坐落愛河灣　山河海景俯拾即是

主管嫁女兒不收禮！她見1幕仍給6千紅包　入座卻後悔：可以拿回來嗎

免費騎Gogoro！住飯店「每人只要1190元」　再送早餐吃到爽

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

影／中共徐州艦、蘇州艦擾台畫面曝光　我軍宜陽軍艦、UAV監控

軍公教年金改革　郭台銘：軍公教的苦，郭懂！選上恢復政府承諾

律師事務所開業50周年　蘇貞昌夫妻復刻舊照

解放軍70架次、11艦次擾台航跡圖曝　東部外海4架殲15現蹤

解放軍今派70架次戰機、11艘次軍艦　35架次越過台海中線

林右昌：詐騙不再是輕罪　跨部會「打詐綱領1.5」

馬英九訪陸、蔡英文訪美互尬！　最新政黨民調出爐

陸環台軍演威力多大？　郭正亮直言：非常接近「實戰狀態」

朝「年底打球」又邁進一步！　李四川曬照曝大巨蛋最新進度

嚴防共軍低空滲透突襲！　出動復仇者飛彈車防空接戰

憂泛綠分裂　高嘉瑜盼比民調整合

柯文哲抵紐約機場　支持者喊柯總統

中國製假基地台發釣魚簡訊詐騙　源頭竟是淘寶網

搶青年票！　藍綠白出奇招

更多熱門

相關新聞

徐巧芯：與費鴻泰關係　沒蓋捷運難度高

徐巧芯：與費鴻泰關係　沒蓋捷運難度高

國民黨立委初選「芯費大戰」競爭激烈，台北市長蔣萬安介入協調，8、9日分別與市議員徐巧芯、立委費鴻泰見面。被問到歷經協調後有無看到「一線曙光」？徐巧芯10日以捷運工程為比喻，認為站在滿深的地方仍能看見光亮，跟「芯費」情形滿像的，但「我跟費鴻泰的關係，沒有做捷運困難度這麼高。」

馬英九訪陸、蔡英文訪美互尬！　最新政黨民調出爐

馬英九訪陸、蔡英文訪美互尬！　最新政黨民調出爐

陳耀祥遭爆4月將強闖鏡電視案　藍委重話：追究到底

陳耀祥遭爆4月將強闖鏡電視案　藍委重話：追究到底

詐騙破獲率逾9成？　游毓蘭嗆「騙肖欸」

詐騙破獲率逾9成？　游毓蘭嗆「騙肖欸」

蔣與藍議員辦共識營　綠白批抱火取暖

蔣與藍議員辦共識營　綠白批抱火取暖

關鍵字：

國民黨九二共識馬英九

讀者迴響

熱門新聞

「爺孫戀」李坤城過世　小40歲女友悲痛證實：昨晚的事

李坤城ICU插管「1現實原因」迎娶小40歲女友

吳慷仁拍戲到一半「突喊暫停」！

砸10萬拍婚紗遭畫成皮卡丘！新娘收退款氣炸

勞保繳24年　過世一毛都領不到？

男友當兵忍太久！妹子胸痛低頭看：乳頭被吸到裂開

他抱怨夜市播玖壹壹歌：品味真的差！　釣出健志神回應

快訊／靜宜女大生最新動向曝光！

4歲女童泳池玩水遭吸進排水口！送醫不治

眼球中央電視台宣布停更！視網膜證實2原因收台

一夜連4震！最大規模4.8　幾乎半個台灣有感

內門總舖師3億娶媳　辦200桌流水席

台南角頭創菲黑幫帝國！4大事業年收4億　

40歲誰拿不出1000萬？鄉民一面倒噓爆

「這5組保健食品」不要一起吃　效果大打折！

更多

最夯影音

更多
采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟

采子哭了...2度鞠躬公開道歉！　自責劈腿邱鋒澤：我很不成熟
34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

34歲日男移居台灣感到孤獨 探索異鄉生活：台人給我勇氣

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

告五人小巨蛋開唱「隱藏團員」露面　高中寫下《披星戴月》雲安：他是我哥哥！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

張惠妹喊「定居高雄每周唱」：最好是XD　《Yes or No》全場一起搖..嗨翻了！

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

Jisoo喝茫狂Rap..泳知瘋掉喊：回家！　BLACKPINK不和傳言「覺得很好笑」

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面