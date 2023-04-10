最新民調！逾5成認對美中等距　48.8%盼「92共識」為兩岸交流基礎

▲馬英九結束中國訪問行程返台。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文、前總統馬英九日前分別出訪，針對「雙英出訪」之後的政治效應，啟思民本基金會今（10）日公布民調，發現有62.3％民眾認為兩岸交流對台灣安全才有保障，另有48.8％民眾同意以「九二共識」 作為兩岸交流基礎，且當九二共識內涵變成「基於《中華民國憲法》的九二共識」時，更有過半數的53.4％民眾表達同意。

啟思民本基金會今天公布「雙英出訪」民調，針對兩岸之間要不要交流？有62.3％民眾認為兩岸交流對台灣安全才有保障，23.1％認為兩岸完全不要交流對台灣安全才有保障，另有14.6％表示不知道或沒意見。

對於民眾是否支持以「九二共識」做為兩岸交流基礎？有25％民眾對此非常同意，23.8％還算同意，10.7％不太同意，33.4％完全不同意，另有7.2％表示不知道或沒意見。整體而言，同意「九二共識」的民眾有48.8％，不同意「九二共識」的民眾有44.1％。

▲同意「基於《中華民國憲法》的九二共識」的民眾有53.4％。（圖／啟思民本基金會提供）

另針對「基於《中華民國憲法》的九二共識」進行調查，發現有29.1％民眾對此非常同意，24.3％還算同意，12.8％不太同意，26.5％完全不同意，另有7.4％表示不知道或沒意見。整體而言，同意「基於《中華民國憲法》的九二共識」的民眾有53.4％，不同意者39.4％。

看到「九二共識」獲得較多數民眾支持，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山表示，這麼多群眾贊成九二共識，尤其當提到「憲法一中」時，連綠營民眾反對的比率都降低了，說明老百姓還是覺得要依據憲法來治國。

本次民調也針對美中台關係進行調查，發現38.4％民眾認為台灣應該親美國，僅6.9％民眾認為台灣應該親中國大陸，另有50.3％民眾認為台灣應該與美中保持等距。啟思民本基金會董事長江啟臣表示，這結果說明台灣普遍「中間親美」。

▲有48.8％民眾同意以「九二共識」 作為兩岸交流基礎。（圖／啟思民本基金會提供）

對於台海和平穩定應由美中台哪一方扮演關鍵角色？有41.9％民眾認為是台灣，26.8％認為是美國，24.6％認為是中國大陸應扮演關鍵角色，另有6.8％表示不知道或沒意見。

至於在美中台關係中，是否認同台灣為美中棋子這句話？有32.3％民眾非常同意這句話，28.7％民眾還算同意，等於高 達61% 受訪者認同台灣是美中的棋子，但有16.3％不太同意，18.6％完全不同意，另有4.1％表示不知道或沒意見。

本次民調由啟思民本基金會執行，透過Facebook廣告發送問卷，於4月7日至8日，針對全國20歲以上網路人口，共取得1088份有效問卷，依比例估計法反覆加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3%內。