雙英出訪後最新政黨民調　民進黨23.3％居首、國民黨18.6％緊追

▲前總統馬英九。（圖／記者任以芳攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文、前總統馬英九日前分別出國訪問，針對「雙英出訪」之後的政治效應，啟思民本基金會今（10）日公布民調，發現民眾給蔡英文出訪打5.56分，給馬英九出訪打5.66分，且多數民眾較滿意馬政府時期的外交及兩岸表現。儘管如此，雙英出訪後，政黨支持度仍以民進黨23.3％最高，國民黨18.6％居次，民眾黨6.2％排第三。

啟思民本基金會今天公布「雙英出訪」民調，針對蔡英文出訪中美洲友邦，中途過境美國與美國眾議院議長麥卡錫會面，民眾給予整體分數為5.56分。至於馬英九出訪中國大陸，民眾則給予5.66分。啟思民本基金會董事長江啟臣表示，雙英都拿到5分以上，表示民眾都給予正面評價，雙英都可鞏固各自支持者。

▲雙英出訪後，最新政黨民調出爐。（圖／啟思民本基金會提供）

對於馬英九政府時期的「外交休兵」以及蔡英文政府時期的「外交競爭」，兩相比較，有42.4％民眾認為外交休兵較好，33.9％民眾認為外交競爭較好，另有14.8％民眾認為兩個都不好，還有8.8％表示不知道或無意見。

至於馬政府時代與蔡政府時代的兩岸關係，44.1％民眾較滿意馬政府時代的兩岸關係，36.9％民眾較滿意蔡政府時代的兩岸關係，另有12.2％表示都不滿意，還有6.8％表示不知道或無意見。

值得注意的是，儘管民眾給予馬英九訪陸較高分數，也較多民眾滿意馬政府時代的外交及兩岸表現，但當問到政黨支持度時，支持民進黨的民眾有23.3％最高，支持國民黨為18.6％，支持民眾黨為6.2％；整體而言，有28.8％民眾支持泛綠陣營，支持泛藍陣營的則為21.1％。

本次民調由啟思民本基金會執行，透過Facebook廣告發送問卷，於4月7日至8日，針對全國20歲以上網路人口，共取得1088份有效問卷，依比例估計法反覆加權，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3%內。

▲蔡英文返台發表機場談話。（圖／翻攝直播）