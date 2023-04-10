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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國安危機？中國製假基地台發釣魚簡訊詐騙　源頭竟是淘寶網

▲▼手機通話,電磁波。（圖／記者洪巧藍攝）

▲民眾收到來自假基地台的釣魚簡訊。（示意圖／記者洪巧藍攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣去年發生首起假基地台詐騙案，引發民眾恐慌，民進黨立委羅美玲10日質疑，嫌犯透過淘寶網購買中國製的假基地台，顯示政府自己把關不嚴，事發多月連源頭在哪裡都不知道。她示警，台灣是全世界受到假訊息最嚴重的國家，此案恐釀國安危機。

刑事警察局去年接獲某電信用戶申訴收到假冒「遠通電收」或「玉山銀行」名義發送釣魚簡訊，目的就是取得民眾自行輸入的個資及信用卡資訊進行盜刷，被害人持用門號及受話時間均查無接收簡訊紀錄；經刑事警察局破獲，設備安裝於一般車輛，由點煙器提供電源，並發射2G／4G信號，藉設備進行信號蓋台，進一步發送詐騙簡訊。

立法院內政委員會今天上午進行「近來不法偷渡集團橫行、新興黑道幫派崛起及詐騙案件猖獗，導致民心不安之各部會相關措施檢討與精進」專題報告，邀請內政部、移民署、警政署、海巡署、法務部、國家通訊傳播委員會（NCC）、金管會等相關部會官員備詢。

民進黨立委羅美玲會中質疑，在去年首起假基地台詐騙案中，嫌犯供稱從中國進口假基地台，但現行法律規定禁止中國電信管制設備進口。警政署長黃明昭說明，根據偵辦單位了解，該器材在大陸淘寶網就有在賣。

羅美玲質疑，這就表示進來的時候海關沒有做把關，這是很嚴重的問題，除了詐騙外，恐產生國安問題，到時候選舉是否可以左右選情？這真的太離譜了，淘寶網隨便就可以進到台灣來，把關太鬆散了吧？黃明昭坦承，嫌犯可能透過郵件夾帶或自身攜帶進來，警政部門須透過偵測異常訊號，才有辦法鎖定地點來查緝。

羅美玲批評，政府說要防詐，但把關手法防不慎防，甚至是因為自己把關不嚴所造成的，尤其是中國製的假基地台可以進來。

內政部長林右昌補充，本案值得重視，嫌犯也可能透過進口零件來組裝，雖然該基地台的影響範圍比較小，但能夠組裝多件，內政部將與財政部、海關等單位加強查察；另針對羅美玲呼籲應溯源追蹤，他說，中間一定會有金流關係，將指示警政署就防堵的面向、範圍來做整體規劃。

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