挑戰高嘉瑜！吳欣岱喊港湖本土唯一選擇　「讓支持者不用再含淚投票」

▲台灣基進北市黨部主委吳欣岱今成立內湖服務處。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

台灣基進北市黨部主委吳欣岱8日成立內湖服務處，對於挑戰現任立委高嘉瑜，吳欣岱表示，自己過去在港湖選舉明顯感覺到，港湖支持者希望有更本土的選擇，在投票的時候可以不用含淚，不用像之前的一屍五命、稅收表現好會被說行政失靈等發言，會讓本土支持者看了心很痛，「在港湖選區，我會是唯一本土派的選擇。」

對於投入選戰，吳欣岱表示，從去年11月26日大選完後，就已經投入港湖運作，跟台北黨部正式成立其實算是里程碑，過去三、四個月的努力心血結晶，也跟大家報告，自己跟台灣基進的資源都會全力投入在港湖這邊，希望可以在此跟港湖區市民有更多互動與努力。

對於是否影響和民進黨合作？吳欣岱指出，台北黨部的成立在維護國家主權議題或很多本土議題上，民進黨與基進黨一定會有互動跟服務，今天也很感謝民進黨台北黨部有送花籃，相信未來會有很友善的互動。

至於是否擔心票源分裂讓藍營得利？吳欣岱直言，理念相近的前提可能要討論一下，「不過我認為在港湖選區，我會是唯一本土派的選擇。」

對於陳時中、徐國勇到場支持，吳欣岱指出，台灣基進是一個比較小型、理念型政黨，所有獲得的支持都是抱持非常謙卑、感謝心情跟大家互動，不會說誰來挺我們就有恃無恐，不會這樣想。

吳欣岱直言，今天特別來與會的貴賓像陳時中、王必勝、徐國勇等，是我在關心醫療、國家議題上的大前輩，「可以獲得前輩的肯定，就表示我們的主張受到他們認同；但回過頭來也希望爭取在地支持者的認同與鼓勵。」

吳欣岱表示，自己過去在港湖選舉明顯感覺到，港湖支持者希望有更本土的選擇，在投票的時候可以不用含淚，不用像之前的一屍五命、稅收表現好會被說行政失靈等發言，會讓本土支持者看了心很痛。

