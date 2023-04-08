快訊／曝明與蔣萬安見面　費鴻泰：我一定很平和地讓初選完成

▲費鴻泰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委費鴻泰與台北市議員徐巧芯爭取黨內2024台北市第7選區立委提名，「費芯大戰」過程激烈，傳有意介入協調的台北市長蔣萬安，今（8日）上午已跟徐見面。費鴻泰今下午受訪時透露明天將跟蔣萬安見面，他也會跟蔣說，「我一定會很平和地讓初選選戰完成」。

費鴻泰8日下午出席活動時受訪表示，他應該是明天會跟蔣萬安安排見面，事實上蔣蠻忙地，還來關心這個事，真的對蔣很不好意思。對於確切時間點，費鴻泰說，還不曉得，他剛才跟辦公室同仁見面，確定他明早還有菜市場拜票等行程，屆時立委鄭麗文將陪同掃街。

至於有什麼意見要跟蔣萬安說？費鴻泰表示，如果蔣萬安要跟他談市政，他會把一些概念跟蔣報告；台北市要偉大，一定要不斷建設，因此也會跟蔣交換個人心得。

費鴻泰指出，至於蔣萬安一定會關心目前的初選，他會跟蔣說，「謝謝他的關心，在那麼忙時還來關心我們，我一定會很平和地讓初選選戰完成」。

另外徐巧芯仍盼有辯論會或政見發表會，費鴻泰回應，他比較了一些人，如果辯論讓選民更不安心、更擔心，與其這樣，他認為還是不要辯論。媒體追問如果是政見發表會？費鴻泰說，由黨部安排，他不記得上次有跟時任初選對手王鴻薇有過政見發表會，而他已在初選登記表上寫了10幾項的政見，也發在臉書上，一切照市黨部跟中央黨部的規定辦理。