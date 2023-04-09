　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

長途飛機到底該不該睡？專家教你1妙招　輕鬆克服時差　

▲飛機上入眠示意圖（圖／CFP）

▲許多人在搭乘長途飛機時，都會有時差困擾。（示意圖／CFP，下同）

記者王佩翊／編譯

不論是旅遊或是到海外工作，時差總是一大困擾，有專家就提出了克服時差的妙招，教你如何判斷是否應該在飛機上睡覺，並且分享了在飛機上能睡得更舒服的小方法。

根據《每日星報》報導，A.H.比爾得睡眠健康中心（A.H. Beard’s Sleep Wellness Centre）的睡眠健康經理瑞秋比爾德（Rachel Beard）表示，當搭乘長途飛機時，建議先考慮出發地與目的地的時差，再決定是否要在機上補眠。她表示，登機後要做的第一件事，就是將你的手錶或是手機時間調整成目的地的時區。

▲▼飛機,飛機走道,客艙,客機,航班。（圖／CFP）

隨後便按照目的地的時區調整作息，也就是說，如果降落時，目的地的時間是晚上，那麼在飛機上最好就不要睡覺，可以透過機上娛樂、看書來消磨時間。不過如果搭機時，是目的地的夜間，那就可以把握在飛機上的時間好好補眠。

她強調，「在飛機上熬夜看電影的確很有趣，但如果當你看看時鐘，發現目的地已經凌晨2時了，那建議你還是好好睡一覺。」此外她也建議，如果出發地與目的地的時差相差很大，那最好避免在睡覺前攝入咖啡因或是吃太飽。

有些人在飛機上難以入眠，瑞秋則建議可以攜帶眼罩與降噪耳機，前者可以幫助你遮蔽惱人光線，後者則可以隔絕噪音。搭機時比起滑手機與看電影，最好閱讀紙質書，因為電子螢幕所發出的藍光可能會影響到生理時鐘。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
ATM領6000明天上路！　3狀況拿不到錢
欠債上億！　父子騎車外送「驚見是主持界大哥」
天使隊轟全壘打！球場1畫面　台旅客感動「長榮航是台灣之光」
年底打球！　大巨蛋最新施工進度曝
「5組保健食品」不要一起吃！　效果大打折
肉身還利息！人妻慘遭拍性愛片　結局逆轉
最美高校制服出爐！　新北這間高中奪冠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長途飛機到底該不該睡？專家教你1妙招　輕鬆克服時差　

美國「12歲男童」結夥殺人！一夜槍斃2女1男　犯案動機更黑暗

以色列發動反擊！出動無人機空襲敘利亞　中東緊張加劇

遭俄羅斯強送至「夏令營」待半年　31名烏克蘭兒童終返家

泰國護理師「全裸陳屍」白色轎車！　卡後座腳踏墊

美眾院外委會主席承諾「為台提供軍事訓練」　加速武器交付

美國購物中心傳槍響！至少3人受傷　現場畫面曝光

性侵殺人犯「詐死」越獄！入住豪宅爽爽血拚　牢房焦屍竟是替死鬼

日失聯黑鷹「消失的2分鐘」！最後通聯曝光　疑罹難者遺體浮水面

婚禮「僅限成年賓客參加」　妯娌堅持帶孩參加…被拒絕秒翻臉

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

大學生違規左轉對撞客運　2車都違規！釀1死車禍

紅毛猩猩擁抱、親吻韓國妹 下秒伸「鹹豬手」熱情抓抓

85Kg巨犬站起竟達180cm　路人看見嚇到閃開：獅子？

《大嘻哈2》總冠軍賽前「阿夫開嗆」　「我又不是Gummy B一直唱舊歌」

小兄妹搭車去北屯睡過頭　睜眼竟到新烏日火車站...

長途飛機到底該不該睡？專家教你1妙招　輕鬆克服時差　

美國「12歲男童」結夥殺人！一夜槍斃2女1男　犯案動機更黑暗

以色列發動反擊！出動無人機空襲敘利亞　中東緊張加劇

遭俄羅斯強送至「夏令營」待半年　31名烏克蘭兒童終返家

泰國護理師「全裸陳屍」白色轎車！　卡後座腳踏墊

美眾院外委會主席承諾「為台提供軍事訓練」　加速武器交付

美國購物中心傳槍響！至少3人受傷　現場畫面曝光

性侵殺人犯「詐死」越獄！入住豪宅爽爽血拚　牢房焦屍竟是替死鬼

日失聯黑鷹「消失的2分鐘」！最後通聯曝光　疑罹難者遺體浮水面

婚禮「僅限成年賓客參加」　妯娌堅持帶孩參加…被拒絕秒翻臉

觀音工業區改裝車噪音深夜擾民　警方「口袋戰術」強力取締

唐肇廷也確診　統一獅異動「內野換外野」李丞齡上一軍

蔡健雅開唱前突遇「意外插曲」　登台霸氣喊話：別找我麻煩！

妹子自豪刮腋毛！被男友「回1句話」驚呆　一票傻眼：看過多少下體

Sandy起床驚見「愛馬仕包裹」：不會吧！一打開秒懂了…公開內容物

「開花舞」撞舞BLACKPINK！　王彩樺宣告「母親節火辣演出」

曖昧男「IG摯友沒有我」　妹子心碎了！過來人曝1心思：很正常

長途飛機到底該不該睡？專家教你1妙招　輕鬆克服時差　

2層樓高外星人！藝術家洪易打造厚禮樹　方文山讚：充滿視覺想像

高級感頂天！秀智穿奶茶色一字領洋裝　小露香肩配A4腰身材超狂

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

國際熱門新聞

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

Google Pay突免費發錢　用戶嗨「收到3萬元」

中共環台軍演　美籲勿改變現狀

15年男友狠甩！她砸百萬復仇　超辣照曝光

一妻多夫！2尪都是小鮮肉　她慾求不滿要找第3個

哈利王子被爆狂要錢！　英王氣炸拒：我不是銀行

校車女司機教訓屁孩慘失業　民眾反挺

畫面曝！矽谷CashApp創辦人遇刺　路人見死不救

怕被當提款機！他賺千萬租舊屋「裝窮」騙倒全家

赴亞馬遜釣魚　尪卻暴斃！她伴屍漂流7天

掏下體蹭頭！　墨西哥警察遭極羞辱霸凌

美國「最有錢途」大學　這間打敗哈佛

日失聯黑鷹「消失的2分鐘」！最後通聯曝光

陸留學生諷廣島原爆　日本議員喊查

更多熱門

相關新聞

空姐沒告訴你的機上秘密！

空姐沒告訴你的機上秘密！

搭飛機出遊常碰到不少突發狀況，影響心情甚至身體健康。你知道飛機毯幾乎不清洗嗎？別人家的小孩吵鬧只能忍氣吞聲嗎？其實只要事先做好準備，就能享受一趟舒適的旅行。

長途飛機久坐小心血栓！ 醫籲「1件事」至少30分鐘做1次

長途飛機久坐小心血栓！ 醫籲「1件事」至少30分鐘做1次

搭飛機被叮7包！金卡會員怒喊爛：以後不搭

搭飛機被叮7包！金卡會員怒喊爛：以後不搭

82歲裴洛西「鋼鐵行程」仍精神超好！全場驚呆

82歲裴洛西「鋼鐵行程」仍精神超好！全場驚呆

休假猛補眠　小心造成社交時差

休假猛補眠　小心造成社交時差

關鍵字：

時差長途飛機

讀者迴響

熱門新聞

國道塞車「這輛車周圍卻沒人」！內行秒懂

房務哥掀開棉被見「超噁一幕」　網喊不對勁

金曲歌后出櫃認了「喜歡男生多一點」！

徐乃麟小兒子跳級「取得耶魯博士學位」

全聯周末熱美式買1送1、隨行杯0元換

陳天仁崩潰認「產後求歡周孝安」被拒！

靜宜女大生想留在緬甸！最慘結局曝

砍獎金「員工不幹了」！驚覺1專業只有他會

驚悚畫面曝！國道砂石車追撞　小車被壓扁

靜宜女大生不走　驚傳「玩地下賭盤」

台鐵上拍裸露照！21歲妹愛刺激　下場慘了

進店血拚巧遇BLACKPINK Jennie！她嗨到瘋掉

周曉涵罕見硬起來發聲！親揭「和周孝安真實關係」

90萬正妹網紅認愛！　「秘戀企業家男友2年」想婚了

即／莊智淵晚間曝傷勢：撐不下去

更多

最夯影音

更多
南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢

南一中王牌2022車禍過世！　父忍淚為兒摸紅土開球圓夢
世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

世界盃拔河錦標賽摘金2連霸　台代表隊擊敗巴斯克為國爭光

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

新竹女走斑馬線遭撞！　彈到轎車引擎蓋上倒地

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

送肉粽取活雞鴨血破煞　正妹不畏沖煞勇闖救助

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

《營業中2》開錄？鬼鬼姚元浩互挖坑　她凍卵「生24個吳映潔」...超恐怖XD

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面