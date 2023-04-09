長途飛機到底該不該睡？專家教你1妙招　輕鬆克服時差　

▲許多人在搭乘長途飛機時，都會有時差困擾。（示意圖／CFP，下同）

記者王佩翊／編譯

不論是旅遊或是到海外工作，時差總是一大困擾，有專家就提出了克服時差的妙招，教你如何判斷是否應該在飛機上睡覺，並且分享了在飛機上能睡得更舒服的小方法。

根據《每日星報》報導，A.H.比爾得睡眠健康中心（A.H. Beard’s Sleep Wellness Centre）的睡眠健康經理瑞秋比爾德（Rachel Beard）表示，當搭乘長途飛機時，建議先考慮出發地與目的地的時差，再決定是否要在機上補眠。她表示，登機後要做的第一件事，就是將你的手錶或是手機時間調整成目的地的時區。

隨後便按照目的地的時區調整作息，也就是說，如果降落時，目的地的時間是晚上，那麼在飛機上最好就不要睡覺，可以透過機上娛樂、看書來消磨時間。不過如果搭機時，是目的地的夜間，那就可以把握在飛機上的時間好好補眠。

她強調，「在飛機上熬夜看電影的確很有趣，但如果當你看看時鐘，發現目的地已經凌晨2時了，那建議你還是好好睡一覺。」此外她也建議，如果出發地與目的地的時差相差很大，那最好避免在睡覺前攝入咖啡因或是吃太飽。

有些人在飛機上難以入眠，瑞秋則建議可以攜帶眼罩與降噪耳機，前者可以幫助你遮蔽惱人光線，後者則可以隔絕噪音。搭機時比起滑手機與看電影，最好閱讀紙質書，因為電子螢幕所發出的藍光可能會影響到生理時鐘。