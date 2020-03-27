平常7點起床假日睡到快12點　補眠小心造成「社交時差」

▲休假日一直補眠，當心替身體製造時差。（圖／免費圖庫pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

清明4天連假即將展開，但近期疫情嚴峻，不少人盡可能減少外出活動，計畫乖乖待在家防疫，順便趁著連續假期好好補眠，把平常工作日沒睡飽的一次補回來，國際睡眠科學與科技協會理事長江秉穎卻提醒，這樣補眠法反而會造成生理時鐘失調，替身體製造時差。

江秉穎在新書《一級睡眠術》中提到，很多人會在週末補眠，這個習慣其實不好。很多學生或上班族平日讀書或工作到很晚，認為週末補眠可以消除疲勞，或是可以還一些「睡眠債」，但長期在週末補眠，例如平常7點起床，週末卻睡到快12點，起床時間和平常差了4小時，反而導致「社交時差」，對身體是一種負擔，就像是搭飛機去杜拜又再飛回來，形同幫自己創造了4個小時的時差讓生理時鐘去承擔。

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生理時鐘不只大腦有，身體的每個器官、組織和細胞都有，調時差其實對身體是有壓力，若大腦的生理時鐘出現異常，全身的生理時鐘都會發生問題，也就容易生病。江秉穎建議，週末如果真的需要補眠，盡量不要超過兩小時，最好能維持平常的起床時間。

除了假日補眠，有些人在放假前一天則是比較晚睡，但因生理時鐘的關係，隔天和平常一樣早起，導致不到中午又想睡。江秉穎指出，最好是平日或假日都維持正常作息，同樣的時間睡覺，同樣的時間起床，若避免不了放假前一天比較晚睡，可用午睡的方式來解決，而午睡不宜超過30分鐘。

▲國際睡眠科學與科技協會理事長江秉穎，在《一級睡眠》中分享如何好眠。（圖／三民書局提供）

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