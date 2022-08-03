82歲裴洛西「鋼鐵行程」仍精神超好！　全場驚呆：怎麼調時差

▲裴洛西拜會立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2日深夜飛抵台灣，一舉一動都備受國際關注。看到她滿檔的行程，加上82歲高齡，大票網友忍不住狂問，「體力怎麼這麼好？」「怎麼調時差的？」

翻開她緊湊的行程，裴洛西7月29日從華府出發，7月30-31日於舊金山、檀香山、關島落地加油，8月1日凌晨4時抵達新加坡，8月2日早上10時33分到吉隆坡，下午3時42分離開，緊接著當晚10時43分飛抵台北。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，裴洛西預計在台停留1天，一大早就與台積電視訊會議，9時赴立院拜會藍綠黨團，之後會晤總統蔡英文，11時將接受媒體公開訪問，下午則到景美人權園區參訪，直到傍晚5點離開，搭專機飛往首爾。

▲82歲的她在「鋼鐵行程」之下，還能神采奕奕，讓大票鄉民敬佩不已。（圖／翻攝自PTT）

這鐵人般的行程，在PTT掀起爆量討論，洗版發文「82歲的人為什麼可以這麼有精神？」「各位鄉民的阿公阿嬤，82歲有這樣的體力嗎？」「裴洛西82歲，這次亞洲行怎麼調時差的？」

對此，鄉民們紛紛回應，「人家五個小孩的媽媽，意志力強得很」、「美國人真的都跟妖怪一樣」、「她還比拜登大個三歲」、「我42歲就不行這樣操了」、「82歲有時差還行程滿檔，蠻佩服的，」、「腦袋清晰，勇氣滿滿」、「這點真的不太需要擔心，奶奶會自己找到出口」。

▲裴洛西昨深夜飛抵松山機場。（圖／外交部）

開箱雲好康優惠！！內有折扣碼

►要儲糧要快！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃 再送晶華牛肉麵

►1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡 4種人超適合

►超夯「神級牙刷」深層清潔！智慧型抗菌刷毛「1根分成極細4叉」

►烏魚黃金絲醬「吃得到烏魚子」 拌飯拌麵超涮嘴！整組限時殺對折

►超夯「萬歲牌堅果飲」12種天然好料！順口又好喝 加牛奶更神